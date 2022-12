Pjevač Pravila igre otkrio je sve detalje zaruka u Dubrovniku, ali i prepreke koje je morao svladati do potvrdnog odgovora!

Domaći pjevač i frontmen grupe ''Pravila igre'' Ivan Penezić zaručio se sa svojom djevojkom Tinom Hocenski. Zaruke su pale u Dubrovniku, a koje je sve prepreke morao svladati putem, otkrio je našoj Sanji Jurković.

''Vjerujem da ću je u budućnosti moći nazvati suprugom'', iako je Ivan Penezić ovo za In magazin rekao prije samo mjesec dana, čini se kako je budućnost došla mnogo prije nego što smo mislili.

''Moj inicijalni plan je bio da to napravim za Božić i da nekako glumim djeda Mraza, božićne poklone i da nađe prsten pod borom, ali u zadnji čas, kad sam shvatio da za dva dana zajedno idemo u Dubrovnik, rekao sam okej. Sad je utorak, meni prsten treba za četvrtak, a nije bio gotov, zvao sam frenda koji je zlatar i rekao: stari, emergency zaručujem se u petak'', ispričao je Ivan Penezić.

Međutim, nakon što je svladao prvu prepreku, putem se pojavilo još njih.

''Skoro mi je zeznula koncepciju, dakle bili smo dolje na Stradunu i ušla je u jedan shop sa šminkom i ruževima. I cijelu lijevu ruku si je ona namazala u ruževe. Super… Ja kažem, slušaj, daj obriši tu ruku, molim te. Pa ne, ne , neću ja to brisati, ja bi htjela vidjeti preko interneta koje ruževe želim naručiti, neću tu plaćati, skupi su tu na Stradunu. Od tad sam si mislio da više nema šta poći po zlu, međutim… Došli smo gore i ja taman da ću izvadit prsten, ona odjednom, daj da vidim kako sam ispala na slikama, ja onak abort mission, vraćaj prsten u zadnji džep. I mislim si kako da to sad izvedem, prije nego što treću glupost izvede, idem kleknuti'', priča Ivan.

Volio bi da se vjenčanje dogodi unutar iduće dvije godine, no generalnu probu odradio je prije godinu dana.

''Znam kako je to stati pred velečasnog u odijelu, haha, ajmo reći da je dobra pokazna vježba'', kaže.

Tina ga je, kaže, osvojila pozitivom i dobrotom.

''Ono što ti je meni jako lijepo je to da ima normalan odgoj, iza nje stoji izrazito normalna obitelj koju obožavam. I da, imam najbolju punicu na svijetu, mogu to reći. Znaš ono, svi hoće punicu zatvoriti u gepek i baciti negdje, ja svoju volim. Punac mi je slika i preslika Bruce Willisa, pa je sve u kući Die hard, i drink hard'', priča Ivan.

Zarukama je statistiku benda, šali se, doveo na 80 posto u korist oženjenih i zaručenih, no dečki se ne boje da će to utjecati na broj njihovih obožavateljica.

''Ja ti iskreno mislim da to nije loša stvar. Bitno je da ti publici daš nešto zanimljivo iz vlastitog života. Ja osobno publiku ne vidim kao lude fanice koje me očajnički žele za supruga svaka od njih doma, ne, fakat ne želite to. Tina je dobro svjesna posla i dobro je svjesna što to sve nosi.'', govori Ivan.

Rođendan će sljedeći vikend dočekati na pozornici u Bjelovaru, a proslavu izlaska trećeg albuma simbolično će popratiti Dan zaljubljenih.

''Dan nakon Valentinova radimo veliki koncert u Boogaloou povodom izlaska našeg trećeg albuma. Bit će gostiju, bit će audiovizualni show, znaš kako u kinima imaju ono 4XD iskustvo, tako ćemo i mi imati nešto slično'', priča Ivan.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.