Ivan Dečak o ostvarenju dječačkog sna: ''Konačno ćemo doživjeti taj trenutak!''

Nije se usudio naučiti plesati tango, čak ni kada je velik hit grupe Vatra ''Tango'' tresao domaće top ljestvice. Rijetko kada ZApleše i kada su slavlja u pitanju, a sada pak sve poziva na lošu ''čagu'' u dobrom društvu. Ivan Dečak i grupa Vatra imaju novi singl koji je najava još jedne velike stepenice na njihovu glazbenom putu. Detalje zna Lana Samaržija.

Prošle su godine objavili 10. studijski album, a sada već ''jurišaju'' prema idućem.



Novi singl “Meni treba tako malo” grupe Vatra je vani, a njihov fromtmen i autor pjesme Ivan Dečak kaže kako je ona poziv na lošu čagu u dobrom društvu!

''Ja sam uglavnom izlazio na takva mjesta. To su bili klubovi kao Jabuka, Kset, ovdje u zagrebu, prije toga su bili klubovi u mom rodnom gradu, koji kao i većina rock and rol urbanih klubova, više ne psotoji. To su bila mala, mračna, zadimljena mjesta pa nije bilo puno mjesta za ples, pa smo mi izmišljali neke glupe smješne, loše čage, alu uvijek smo bili u dobrom društvu pa sam ja iskoristio taj moment da pozovem ljude na lošu čagu u dobrom društvu'', objasnio je Dečak.

S tom lošom čagom se i sam može poistovjetiti. On nikada nije bio onaj koji pleše:

''I dan danas kad dođem na neka mjesta gdje se pleše, ja nisam onaj koji voli i uživa plesati iz jednostavnog razloga, nisam učio nikad do sad. Poslije kad gledam ljude koji znaju plesati to uistinu izgleda prekrasno. Čak u onom periodu kad smo izbacili pjesmu Tango i tad sam se odupro raznim pozivima da dođem naučiti koji plesni korak tanga, jednostavno i kad imam vremena iskoristim ga za nešto drugo'', kaže.

Nije Fred Astaire, no glazba koju živi i stvara već više od 25 godina, čini ga kaže sretnim i zaigranim.

''Više stvari me dovodi do toga da budem vječiti dječak. Prva je kao što si i rekla bavljenje glazbom, življenje od glazbe, uvijek u sebi možeš nači dijete a druga je da se prezivam Dečak'', objasnio je.

Dodamo li tome da je Dečak nesuđeni odgojitelj u vrtiću koji bez obzira na godine obožava igru i dječju neopterećenost, ideja i inspiracije njemu nikada ne nedostaje:

''U tom trenutku kad sam upisao taj fakultet, prije toga sam bio na Pravu pa na Pedagoškom, onda smo snimili prvi album i više nisam pronalazio vrijeme za išta drugo osim za bavljenje glazbom. ... ali danas kada imam svoju djecu i kad ih vodim u vrtić i kad se družim s našim prijateljima koji imaju djecu, uistinu se rado poigram s njima, imamo moj sin i ja hrpetinu autića, razno ranih lopti, i nemam nikakav problem leć s njim na pod i igrati se autićima'', kaže.

Odrekao se on i igre loptom. Gitara je bila snažnija od nogometa, pa se sada nada da će njegov sin biti taj koji to neće učiniti:

''Sina sam upisao na nogomet, i naravno da imam doma hrpu instrumenata doma, ali sam za nega pribavio sve moguće lopte ne bili se ipak uhvatio sporta, mislim da je vrijeme za nekog sportaša u obitelji'',otkriva.

Igru s glazbom koja traje već 25 godina Vatra će proslaviti 25.5.2024. velikim koncertom na zagrebačkoj Šalati:

''Upriličit ćemo najveći koncert karijere do sad, koncert na Šalati, svojevrsni dječački san, nastupali smo više puta na Šalati, na raznim manifestacijama, u sklopu festivala, pa smo bili posebni gosti na koncertu Simpe Mindsa, imao sam priliku nastupiti na velikom koncertu mog prijatelja Masima Savića, ali ovo je po prvi put da se Vatra penje samostalno na binu na Šalati. Konačno ćemo doživjeti taj trenutak.

Do tad je pred njima naravno još gostovanja i koncerata ali i novih pjesma:

''Naravno, ide još jedan singl, već je u potpunosti gotov, ali o tom potom. Uvijek smo si zadavali mi u Vatri unaprijed poslove ne bi li nam bilo interesantno, kad se baviš glazbom onda ljudi često kažu - nemam šta raditi pa mi je dosadno - ja nisam jedan od tih. Meninikad nije dosadno, uvijek si zadamo posla preko glave, tako da imamo jako puno planova. Ne želim reći sve unaprijed, želim još koji put doći u emisiju do tog koncerta, a ono što je najbitnije uz to da slušate naš novi singl. Karte su u prodaji, koncert je 25.05 na Šalati pa navrati'', poručio je.



