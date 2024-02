Upoznajte splitskog frizera kod kojeg su se nekoć šišali Smoje i Dvornik: "Bio je posebna individua. Poseban čovjek, posebnog intelektualnog i životnog ciklusa"

Neki su obrtnici toliko dugo u poslu da postanu neodjeljivi od grada u kojem rade, a splitski frizer Ivan Bošnjak je definitivno jedan od njih. Kada je počeo s radom, Split je bio priobalni gradić, manji od današnjeg Sinja, a Ivan je u svojem salonu iz prve ruke svjedočio svim fazama razvoja grada. Minute Harija Kočića u prilogu IN Magazina.

Ivan Bošnjak je već šesto desetljeće frizer. Iako je u mirovini, i dalje radi, a još se sjeća kako su ga roditelji usmjerili na zanat koji mu je obilježio život.

"Moji su mi govorili, ajde lijepo tamo, nećeš se puno umoriti. Uvijek si u toplome, neće ti biti dosadno, sa svijetom si… I tako sam se odlučio poći na ovaj zanat", otkrio je Ivan.



Desetljećima je ostao vjeran zanatu, prvenstveno, kaže, zbog odnosa s mušterijama.



"Bliskiji ste s ljudima jer radite oko njega, uljepšavate ga pa čovjek osjeti potrebu da stekne prijateljstvo s frizerom u kojeg će imati povjerenja", pojasnio je.



Svijet je od vremena kada je bio mlad, zaključuje, mnogo napredovao, ali tehnološki napredak je došao s cijenom.



"Ljudi su pogubljeni. Ne vidite veseloga čovjeka, mladića, djevojku, da se smiju zabavljaju i druže", primijetio je Ivan.



A divna su bila vremena zlatnog doba Splitskog festivala, prisjeća se, ili snimanja Velog Mista, čijeg je nezaboravnog bricu i on šišao.



"Boris je bio posebna individua. Poseban čovjek, posebnog intelektualnog i životnog ciklusa koji je proveo kao glumac i kao zabavljač", prisjetio se.



I autor serije je, dodaje, često navraćao.



"Smoje je dolazio, iako nije bio moja mušterija, ali je navraćao kod mene jer je imao prijatelja koji su se kod mene šišali. Davorin Rudolf je kod mene mušterija ima gotovo sedamdeset godina", otkrio je.



Jedna od brojnih situacija koja mu se urezala u sjećanje, dogodila se 1963. godine, kada je mušterija zaspala čekajući šišanje.



"U tom momentu je netko uletio i rekao: "Ljudi dogodilo se zlo! Ubijen je Kennedy!“ A ovaj se trgnuo iz sna i pita: "A di, na Pazaru!?“, sjeća se Ivan.



Danas je Split, smatra, izgubio nekadašnji sjaj.



"Turizam je uništio grad. Grad se više ne može prepoznati. To nije Split iz pedesetih, šezdesetih, sedamdesetih ili osamdesetih", zaključio je.



Nezaobilazna tema i prije pola stoljeća i danas, uvijek je Hajduk, na čiju igru gleda kritično, ali s ljubavlju.



"Hajduk ima samo toliko gledatelja godišnje, koliko cijela nogometna liga. To nije slučajno, jer Hajduk je živio s gradom i grad je živio s Hajdukom i to je jedna spona koja se ne može tako lako prekinuti“, pojasnio je Ivan.



Kao što se, dodaje, ne može prekinuti ni spona između zlatne prošlosti Splita i njegove budućnosti, iako katkad izgleda kao da je više nema.

