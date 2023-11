Krize, preljubi i tajne uspješnog braka: Naše glumačke zvijezde odgovarale su na vruća pitanja!

Je li kriza srednjih godina mit ili se s njom bore i domaći glumci, ekipa In magazina doznala je u razgovoru s glavnim akterima filma Sedmo Nebo. Nikša Butijer i Iva Mihalić otkrili su za In magazin kakve su se nezgode događale na snimanju dugometražnog prvijenca Jasne Nanut te je li moguće oprostiti nevjeru.

Nino je na mukama, kako supruzi priopćiti da se zaljubio, pa se obraća, komu drugom, nego najboljem prijatelju glumcu, koji će ga provesti kroz sve moguće scenarije njezinih reakcija. Kad u ovakvu scenu smjestite Krešimira Mikića i Nikšu Butijera, dobivate tandem koji će vas nasmijati do suza ili pak još gore…

''Ja se sjećam, ali neću sad imenovati točno tko je to bio, ali mi smo se znali toliko smijati zbog nekakvih scena da su se neki članovi, popustio je mjehur i morali su ići presvlačiti hlače, gaćice, sve redom, neću reći o kome se radi'', otkrila je Iva Jerković.



''Nekako sam vezan uz Krešu Mikića još od davne predstave u ZKM i u drugim filmovima, to je jedan od mojih najdražih kolega i volim ga'', rekao je Nikša Butijer.

Zato su pod režiserskom palicom Jasne Nanut, u njezinu prvom dugometražnom filmu, ''Sedmo nebo'', svoju kemiju još jednom stavili na test i položili s odličnim.

''Ja uvijek kažem da je Nanut napravila jednu fantastičnu stvar, mislim da je teško napraviti, napravila je komediju koja nije banalna, prije bih rekla neki mainstream, film za publiku a da nije banalan'', govori Iva Jerković.

Iako tako dobro tumači prijatelja od povjerenja, Nikša je u stvarnom životu, rijetko adresa na koju pristižu mučna priznanja.

''Pa ne baš, moram priznati, ja imam previše svojih problema, a ne da rješavam probleme drugih prijatelja ili kolega. Preljub oproštaj ili ne? Zavisi, ali u nekim normalnim uvjetima to ne bi trebalo biti'', govori Nikša.

Krešimir Mikić pravi je doktor kad govorimo o umijeću komedije, zato ne čudi da je Jasnin prvi izbor za glavne muške uloge.

''On vrlo studiozno prilazi svojim ulogama, jako promišljeno, čak matematički da bi to na kraju dobilo na kraju jedan komičan efekt''.

A u ovom je filmskom scenariju daleko od sedmog neba, dvostruki život donio mu je visok tlak i napade anksioznosti usred borbe s krizom srednjih godina, koja i nije baš samo mit.

''Po meni one su i poželjne, stisneš pauzu, gledaš gdje si što si stisneš restart okreneš se možda drugim putem, mislim da su krize dobre znaju donijet zanimljive rezultate'',priča.



''Vjerojatno postoji kriza godina, ne vjerujem da su to srednje, drugačije pucaju žene drugačije muškarci pa mislim da i mene to pomalo kači što ću tako je kako je'', govori Nikša.



''Jako je velik naglasak na ženama, na ženskim problemima, na ženskoj krizi kao da pomalo zaboravljamo muškarce i imam osjećaj da bi vaga tu bila u nekakvom balansu, da oboje moramo biti u ravnoteži i jer došla su vremena kad postoje te neke muške krize gdje se ni oni sami više ne snalaze u tim novim ulogama'', kaže Iva.

Ona se pak u ulozi ''druge žene' savršeno snašla.

''Kad se zaljubimo toliko ludosti ide pod to opravdanje i išlo joj je na ruku što je ona slobodna mlada žena, Nino je taj koji ima teret obitelji sa sobom i ona ga tjera da preuzme odgovornost za svoje postupke'', kaže Iva.

Dok se brak njezina partnera na filmu jedva drži na nogama, u stvarnom životu Ivin je još vrlo svjež, ali ima čvrste temelje.

''Ljudi moraju komunicirati sa svojim parterom sve što im se događa a druga stvar je i kompromis, kad si u paru ne može sve bit po tvom, ne može sve bit po njegovom nekad prevagne na jednu nekad na drugu stranu, bitno je da zajedno vidite svoju budućnost i dovoljno slično da možete ići ka tome'', priča Iva.

Kako će završiti ova opasna ljubavna igra na velikom ekranu, publika će saznati već idućeg tjedna na Zagreb Film festivalu, no bez previše otkrivanja…

''Toliko zove na nastavak Sedmo nebo broj dva ali kad je u pitanju Nino to može završiti na svakakve načine'', kaže Iva Jerković.

