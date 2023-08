Muškarac koji je bio tiha patnja mnogim tinejdžericama i u svojim 40-ima osvaja šarmom, a otkrio je i što stoji iza legendarnog tika obrvom koji ga je obilježio

Generacije čije su zidove krasili posteri omiljenih zvijezda, naš će idući sugovornik zasigurno oduševiti. Shane West svojom je pojavom prije 20 godina tinejdžerice bacao u delirij, a danas u svojim 40-ima i dalje ima neodoljiv dječački šarm. O nekim od najvećih trenutaka karijere, izletima u uklete kuće te o prepoznatljivoj zavodljivoj obrvi sa Shaneom je ekskluzivno razgovarala Aleksandra Keresman.

Početkom 2000-ih njegovo je lice krasilo zidove milijuna tinejdžerica diljem svijeta. Shane West bio je pravi holivudski dečko, a njegove uloge u romantičnim komedijama, kao i seriji ''Opet iznova'', osigurale su mu status zvijezde u usponu, koju su pratile horde impresioniranih djevojčica.

''Prilično sam sigurna da sam imala tvoj poster negdje u svojoj sobi. Ali kakvo je to iskustvo bilo za tebe, obožavaju te milijuni diljem svijeta, no opet s druge strane nema društvenih mreža?'' upitala je novinarka Aleksandra Keresman.



''Da, upravo sam to htio reći, mislim da je bilo ok jer nismo imali društvene mreže, mogu zamisliti koliko je to suludo za bilo koga danas sa tim stalnim prisustvom na društvenim mrežama. Bilo je pomalo teško i za mene tad, ali morao si biti na pravom mjestu u pravom trenutku. Uvijek je lijepo kad te prepoznaju ali ne znam kako to ljudi trpe danas'', govori Shane.



Nedostatak društvenih mreža nije utjecao na njegovu prizemnost već je glavnu ulogu u tome odigrala njegova mama.



''Mislim da je tu moja obitelj odigrala veliku ulogu. Moja mama to nije trpjela, nije dopuštala nikakva zvjezdana ponašanja, obitelj i prijatelji su me uvijek držali čvrsto na zemlji'', rekao je.



A to je bilo i više nego potrebno, posebno nakon izlaska filma ''Šetnja za pamćenje''. Ova romantična drama o odrastanju iz 2002., do danas je ostala jednim od najdražih lakih filmskih štiva generacija. Na priču o djevojci oboljeloj od raka i najpopularnijem dečku u školi, rijetko je tko mogao suspregnuti suze. Osim nevjerojatnog uspjeha na kino blagajnama, Shaneu je donijela i cjeloživotno prijateljstvo s kolegicom Mandy Moore.



''Moram spomenuti ''Šetnju za pamćenje'' jer rijetko se događa da neki takav film bude obožavan generacijama, čak i danas, a sve zbog odlične kemije tebe i Mandy'', priznaje Shane.

''Ne znam događa li se često ili ne, ali slažem se da je fenomenalno da film preživi kroz generacije, čak i moja mlađa sestra koja ima 22 i njene frendice su se zaljubile u priču. Možete imati cijelu karijeru bez ijedne takve prilike. Nismo bili svjesni toga kad smo ga snimali. Možda zvuči grozno ali dok smo snimali nismo uopće bili tužni, uvijek smo bili razigrani na setu zato nismo bili svjesni potencijalnog utjecaja sve do premijere gdje su mnogi plakali uključujući moju PR-ovku i onda smo tek shvatili'', ispričao je.

Poznati automobil iz filma Shane je kupio, a otkrio je i posjeduje li ga još uvijek.

''Imam auto, ne bi trebao govoriti o tome, depresivno je. Promijenio sam mu boju, mnogi to ne bi odobrili sigurno, ali nisam ga mogao voziti okolo tako narančasto bijelog'', govori.



Danas, sa svojih 45 godina, Shane je odmakao daleko od statusa tinejdžerske zvjezdice te zauzeo mjesto člana žirija Televizijskog festivala u Monte Carlu.



''Ovo mi je prvi put da radim nešto takvo i to je jako puno posla ali dobrog posla, nešto što je važno i što shvaćamo ozbiljno ali odlično se provodim.''



Romantične komedije također je zamijenio napetim trilerima. Jako voli horor filmove ima i horor bend, otkrio je voli li ići u uklete kuće i je li probao ouija bord.

''Da, dobro ne ouija bord… Nikad tu nije bilo stvarnog iskustva, ali obožavam uklete kuće. Ne znam zašto, gledao sam previše horor filmova kao klinac. Volim i vlakove smrti, sve to zajedno.



A jedna ga karakteristika usko veže uz legendu Seana Conneryja. Neki glumci imaju specifične prepoznatljive zaštitne tikove, kod Shanea je to obrva.

''Ok, prihvaćam to. Kako sam imao sreće da radim sa Seanom Connoryem, kako je on bio legenda s tom svojom obrvom, bilo je scena gdje sam bio s njim i namjerno dizao obrvu da zajedno imamo taj tik. Mogu to samo s jednom'', priznaje.

Društvene mreže ne posjećuje često, a za intervju je pogledao i kad je zadnji put bio na Twitteru.

''Nisam bio na twitteru godinama. Kad sam se zadnji put ulogirao? Svibanj 2020.'', govori, a tada je objavio i videozapis na kojem radi muffine.

''A da, nije ni čudo, bilo mi je dosadno… Nemam dobro objašnjenje za to. Mislim da mi je bilo dosadno'', priznaje.

''Volim jesti ali ne znam kuhati'', dodao je.



No jednu vještinu definitivno posjeduje, da se udupre hollywoodskom žrvnju i ostane onim istim simpatičnim mladićem koji je nekad slamao srca milijunima.

