Pjevač popularnog benda Franz Ferdinand otkrio što uzgaja u vrtu u Škotskoj, a donio je iz Hrvatske: "Najbolje što sam ikad probao!"

Popularna škotska četvorka Franz Ferdinand stigla je u Hrvatsku i oduševila tisuće posjetitelja varaždinskog Špancirfesta. U ekskluzivnom razgovoru s Alexom, frontmenom legendarne grupe, ekipi IN Magazina otkrio je što ga oduševljava u Hrvatskoj i saznali su kako su najbolje sjemenke dubrovačkih rajčica završile upravo u njegovu vrtu u Škotskoj. S Alexom Kapranosom družila se Dorotea Filipaj.

Tisuće rasplesanih ljudi koji pjevaju uglas najveće hitove benda Franz Ferdinand okupirali su Varaždin. Škotskoj rock senzaciji ovo je prvi posjet barokom gradu, no Zagreb ih je ugostio već pet puta.

"Znam već reći hvala na hrvatskom jeziku, jel to točno? Jesam li dobro izgovorio? Dolazio sam u Hrvatsku na odmor, prije nekih 10 ili 11 godina. Bio sam na obali, u Dubrovniku, Splitu. Nisam znao koliko je rimska povijest ostavila traga tu i oduševljen sam poviješću. A i hrana je bila spektakularna. U Hrvatskoj je možda čak najbolja na svijetu. Svaki grad ima vlastitu ponudu hrane, ribu. Jako lijepo i svježe pripremljeno je bilo", nahvalio nas je Alex-

Kada takva pohvala dođe iz usta čovjeka koji je imao priliku kušati hranu na svakom kontinentu, a uz to je i po struci profesionalni kuhar - ne možemo biti ponosniji. Otac Grk prenio mu je ljubav prema hrani i domaćim namirnicama.



"U Dubrovniku sam posjetio lokalnu tržnicu. Možda će ovo zvučati smiješno, ali tamo sam probao najbolju rajčicu u svom životu. Zadržao sam njezine sjemenke i uzgojio ih u Škotskoj. Tako da, svake godine uzgojim rajčice iz Hrvatske", otkrio je Alex.

Prekjučer Dublin, sada Varaždin, pa Italija. U tijeku je njihova velika europska turneja.



"Volim šetati i otkrivati nešto novo. Morate i vježbati nekako, ako ne vježbate vaš mozak ne dobiva dovoljno kisika i polako ostajete bez inspiracije. Tako da je za mene najbolja tjelovježba, upravo šetanje", priznao je Alex.

20 godina i više od 10 tisuća nastupa diljem svijeta. Alex priznaje, ni s tolikim iskustvom i kilometrima pod nogama, onaj magični osjećaj kada staneš na pozornicu i dalje ne jenjava.

"Svaki put kao da je prvi, to je poput prvog poljupca ili surfanja ili plivanja u bazenu po prvi put. Možda i poput prvog skoka s padobranom. Taj jedan trenutak u kojem se tako nešto dogodi. Mislim da prije izlaska na pozornicu postoje dva mentalna stanja. Postoje ljudi koji vole biti okruženi drugim ljudima, zabavljati se i time se vode pri izlasku. A s druge strane imate ljude koji su mizantropi, ne vole druge ljude oko sebe i vole biti skroz sami. A ja volim da ne vidim nikoga barem sat vremena prije pozornice", priznao je.



Na svjetskoj glazbenoj sceni našli su se nakon megahita "Take me out" koji nagodinu slavi jubilarna 2 desetljeća.



"Moj savjet je - ne morate piti alkohol cijelo vrijeme. Ali ništa ne bih mijenjao, uživao sam sve te godine", zaključio je Alex.

