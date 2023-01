Vodimo vas u redakciju u kojoj nastaje vaša omiljena emisija! Iza svake sekunde priloga stoje sati i sati rada, a evo što kolegama znači njihov posao!

IN magazin danas slavi 14. rođendan! Iza kolega su stotine emisija, sati i sati snimanja, montaže i tisuće priloga. A iza svake sekunde ove emisije stoji vrijedan tim. Kako se slažu, ali i što im se sve događalo na snimanjima tijekom svih ovih godina postojanja emisije, možete saznati u njihovom prilogu!

Ovo je redakcija InMagazina, sve priče koje snime na terenu pretvaraju u priloge i tako 5 dana u tjednu, od ponedjeljka do petka i tako cijelu godinu. Jer za njih nema pauze, nema praznika i tako već 14 godina

Od 2009., kad se IN magazin rodio, do danas, emitirali su tisuće priloga, proveli sate i sate na snimanju, u montaži, a sve to kako bi se svakoga dana u 17:30 na malim ekranima pojavila omiljena vam emisija, iza koje stoji vrijedan tim zaljubljenika u svoj posao.

''Za mene to nije samo emisija, to nije samo posao to su prijatelji, to je obitelj'', kaže Jelena Prpoš, koja je dio tima In magazina još od samih početaka.

''Raditi u In magazinu, znam da zvuči poput floskule, ali je usitinu kao da imate produženu obitelj'', složila se i Ana Vela.

''Ovdje stvarno možeš računati na kolege, nije ono da će ti fejkati ako ti treba pomoć, uvijek su spremni pomoći, jako cijenim tu kolegijalnost'', istaknula je Maja Perica.

''Dinamično, zabavno i još jednom zabavno tako bi najbolje opisala rad u redakciji INmagazina'', složila se Anja Beneta.

''Inmagazin redakcija ima zaista veliko srce i jako mi je drago da sam dio ove ekipe'', dodala je Ana Žalac.

''Ključ svega su naše urednice koje nas usmjeravaju i podržavaju da budemo što bolji'', zaključio je Hrvoje Krolo.

A na čelu IN magazina je glavna urednica Ivana Mandić te dnevne urednice Ivana Nanut i Svjetlana Matić Koljenik

''Osim na odlične profesionalne rezultate koje ova ekipa ostvaruje kao urednica sam najponosnija na atmosferu koja vlada u redakciji, a ona je više nego prijateljska. Svi se međusobno pomažu, uvažavaju, svaki pojedinačni uspjeh doživljavaju kao zajednički'', kaže Ivana Mandić.

''Toliki dugi niz godina se već emitiraamo ali novinari i dalje s posebnim guštom, entuzijazmom, veseljem odlaze na snimanja'', dodala je Ivana Nanut.

Veliki 14. rođendan danas slavi IN magazin, s razlogom najdugovječnija lifestyle emisija u Hrvatskoj.

''Svi gledaju INmagazin i dosta to primjetiš da ga svi prate i uvijek se netko zakači za neku priču'', primijetila je voditeljica Mia Kovačić.

''Ako nije bilo u INmagazinu kao da se nije dogodilo i to je najveća pohvala cijelom našem timu'', komentirao je Davor Garić.

''Svi su ovdje s osmijehom i vole svoj posao koji rade'', kaže Minea.

''Kad nađeš posao koji voliš nećeš više morati raditi niti jedan u životu'', dodao je Bojan Kosijer.

''Puno toga naučiš i ovaj posao te oplemenjuje na različite načine jer vidiš svijet kroz tuđe oči, dapače dobiješ prilike na primjer paliti lampe u sumrak po Zagrebu s najstarijim nažigačem, kad bi to ikad itko odživio u privatnom životu'', primijetila je Aleksandra Keresman.

Što se sve ovoj ekipi dogodilo na snimanjima, ne stane u nekoliko minuta ovog priloga.

''Najzanimljvijia stvar koja se meni dogodila je kad me na snimanju u ugrizao morski lav, to je nešto što će mi zauvijek ostati u pamćenju'', zaključila je Matea Slogar.

''Najveći adrenalin sam doživjela kad sam se spuštala s gorskog zrcala ili kad sam izvještavala s visećeg mosta u Ruandi'', prisjetila se Jelena Prpoš.

''Svaki dan je izazovan, svaki dan imaš priliku izaći iz svoje zone komfora'', kaže Sanja Kuzmanović.

''Upoznate i one male ljude iako ne volim tu riječ male, ali njima volimo davati priliku da pokažu što znaju sa svojim rukama, talentima. Naravno tu su i kratka, ali i slatka druženja sa svjetskim facama poput Shaquille O'Neal, del Piera'', prisjetio se Bojan Kosijer.

''Svakako ću pamtiti Mickeya Rourka za kojeg smo mislili da će biti pobunjenik, a na kraju je ispao skroz produhovljen tip s kojim smo pričali o religiji zatim posjeti bivšeg predsjednika Mesića Raulu Castru kojeg smo pratili na Kubi što je uistinu bilo posebno iskustvo'', zaključila je Ana Vela.

Ostatak priča možete pogledati u videu!

IN magazin ne čine samo novinari, tu su i snimatelji, montažeri, asistenti, lektorica, fonetičarka, producentice i ostali koji su zaslužni za to da već 14 godina kreiramo TV sadržaj, zbog kojeg smo omiljeni među gledateljima. I zato vam hvala, a mi obećavamo, bit ćemo - što stariji, to bolji!

''Gledajte nas i dalje, a mi smo tu za vas'', poručila je ova najgledanija ekipa!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

