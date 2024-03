Indira Levak raspričala se o ulozi bake: ''U ovim godinama počela sam previše razmišljati o prolaznosti života!''

Indira Levak, uz glazbenu karijeru, voli zakoračiti i i u kreativni svijet dizajna. Dizajnirala je kolekciju namještaja prema svojem ukusu, a najponosnija je na svoje krevete. Otkrila nam je i kako se osjeća kao baka te prema kojem pravilu živi i uživa u pedesetim godinama svojeg života. S Indirom je razgovarao naš Davor Garić za In magazin.

Indira Levak ostvarila je svoj san i predstavila svoju kolekciju namješataja.

''Ja sam osoba koja voli minimalizam, to ćeš vidjeti i u mom domu. Minimalizam, čiste ravne linije, ali opet namještaj koji odiše jednom lijepom elegancijom, onako lijepim luksuzom. Naravno da sam testirala! Uvijek je nekakva ta željezna konstrukcija temelj, a onda radimo sa nekim lijepim materijalima, a kreveti su super i super je ''kad ljuljaju se kreveti, ti da bu di bu da, sve ću ti oprostiti, ti da bu di bu da''...'', našalila se Indira.



''Ono što me je moj muž, moj dragi mentor naučio je da nikad ne držiš jaja u jednoj košarici. Jaja ne držite u jednoj košarici. Evo sad ide Uskrs, možda je dobra priča. Iz kojeg razloga? Zato što se dogodila korona i naravno da smo mi glazbenici bili na koljenima, i onda smo se bavili evo naprimjer dizajniranjem. U to vrijeme je trebalo jako puno sprava za vježbanje pa smo se tu fokusirali, to je u biti primarna djelatnost mog supruga, a onda sam ja počela u radioni malo njuškati. Ja sam uvijek obožavala lijepe interijere i uvijek sam uživala, to je bio moj odmak od svjetala pozornice'', govori Indira te dodaje.



''A u koroni sam čak bila i dostavljač. Da, bila sam dostavljač pa sam rekla ''Gle, ako ne ide pjevanje...'', onda ja pokucam gospođi na vrata, donesem svoju dekorativnu teglu za cvijeće i ''tadaaam'', nije skrivena kamera gospođo, to je samo Indira i vaša tegla koju ste pošteno platili. Hvala vam lijepo od srca, evo tegle'', priča Indira koja ove godine slavi deset godina braka.

''Mogli bi ići na neko lijepo putovanje, mislim da sam zaslužila'', komentirala je Indira.



Što pomisli kad vidi u medijima ''Indira postala baka'' i kad ti stave tu titulu uz tvoje ime?

''Sreću! Neizmjernu sreću. Roberto nam je dao našeg malog Liama, jedva čekam da odraste, sad je on tek godina dana. Još je mali, ali kad bude negdje 3,4 godine, za ruku i ode baba s njima malo kupiti ladice, slatkača, slaje... I ide na koncerte sa mnom, šta ima veze, na koncerte da pjeva i jako voli svirati gitaru'', priča Indira.

Nismo bili sigurni zna li Indira, ali jedno od najgooglanijih pitanja uz njezino ime, uz koncerte, pjesme i slično, je koliko je Indira visoka i teška.

''Sigurno sam jako teška! Sigurno sam jako teška, a tko ne bi bio težak, kad volim brate mili, kad otvorim onaj hladnjak a on kaže ''Eeeej, dobar dan, ja sam kulen! Ja sam slanina, ja sam bolja do kulena!'' i šta ću, onda jedem. U ovim 50-im godinama sam počela razmišljati previše o prolaznosti života i onda si kažem, ako si ja još budem stavila ručnu za papati, za pojesti, za dobro se zabaviti, pa onda sam poludjela, nek brate ide sve k vragu. Nek budem malo buckasta, ako sam pjevačica ne moram biti premršava'', zaključila je Indira u svom stilu.

