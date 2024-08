Hugh Jackman o svom putu do holivudske A liste: ''Vježbao sam Shakespearea, pa pjevanje, pa mačevanje, pa bih izašao van''

Film "Deadpool & Wolverine" obara rekorde u kino-dvoranama diljem svijeta. Spaja dva omiljena Marvelova junaka, ali i dvojicu velikih glumaca - Ryana Reynoldsa i Hugha Jackmana. Da je gluma zahtjevna te iziskuje mentalni i emocionalni napor, kao i mnogo vježbe i transformacija, dobro zna i Hugh Jackman, 55-godišnji holivudski miljenik. Od treninga, satova pjevanja do mačevanja - Jackman otkriva svoj put do glumačkih visina.

Kao što je Daniel Radcliffe najpoznatiji kao Harry Potter, Johnny Depp je kapetan Jack Sparrow, a Hugh Jackman uvijek će biti Woolverine. Kako i ne bi, kada ga je utjelovio u čak 9 filmova tijekom dugih 25 godina.

"Sve vrijeme. Samo kod kuće, zapravo... Da... Povremeno obučem ovu stvar s Hughom Jackmanom za van, jer bi bilo malo čudno hodati okolo, ali kod kuće, cijelo vrijeme. Djeluje. Plašiti djecu, znaš... Samo da bi sve bilo tiho kod kuće. Oni rade svoje zadaće, obavljaju poslove. Oni rade sve.''

Činilo se da je zauvijek objesio kandže o klin kada je preminuo u ''Loganu'' 2017. Ili nije? Klasičnim zaokretima superjunaka, Hugh je ponovno izvukao kandže i ove godine vratio se u akciju uz dobrog prijatelja Ryana Reynoldsa u filmu ''Deadpool & Wolverine'', a zajedno obaraju svjetske rekorde gledanosti.



''Pa, mogu pričati o prvom danu kada smo na snimanju hodali u uniformi. Zajedno smo izašli i ekipa koja je, recimo samo da je radila na puno filmova prije, nastala je tišina među svima. I to je bio stvarno cool trenutak.''

Zato će za milijune obožavatelja diljem svijeta, Jackman uvijek biti Wolverine.

"Vidiš ljude kako te gledaju i vidiš da idu: Vau, taj tip izgleda kao Hugh Jackman, ali to očito nije on, ali izgleda kao on, znaš? I ponekad ću imati ljude u podzemnoj željeznici reci: Čovječe, izgledaš kao onaj tip iz ''X-Mena'', znaš, Wolverine, a ja kažem: Da, čujem to malo, da."

Iako jedan od najpoznatijih holivudskih akcijskih zvijezda, australski glumac s njujorškom adresom, tijekom godina svakako je pokazao zašto je toliko omiljen.

''Ne može se poreći da je ovo bila okosnica moje karijere. Mnoge prilike koje sam imao bile su zbog priznanja koje sam dobio za ovu ulogu.''

Jackman je svoj glumački talent i transformacije, ali i dio osobnosti, otkrivao i kroz uloge zlikovaca, romantične komedije, drame i trilere. Briljirao je u ''Zatvorenicima'' kao otac otete djevojke koji je po odgovore krenuo također otmicom i mučenjem osumnjičenog.

''Nisam posebno nasilna osoba. Iako, postoji nekoliko utakmica ragbija koje sam igrao kao dijete, a koje bi se mogle pokazati suprotno. Ali mislim da kao roditelj instinktivno razumiješ iskonski nagon koji izlazi. Da bez obzira na vašu osobnost, što god mislite da jeste; Ja sam borac, nisam. Ja sam ovo ili ono. Kad je u pitanju zaštita tvoje djece, svatko bi učinio sve.''

Na svojim policama ima Tonyje, Zlatni globus, Grammy i nominaciju za Oscar. Nakon što je pjevao u ''Jadnicima'', ponovio je to u mjuziklu'' Najveći Showman''.



"Volim mjuzikle otkad sam bio klinac. Volio sam izazov raditi originalni filmski mjuzikl. Volio sam raditi u studiju koji ima hrabrosti dati zeleno svjetlo za filmski mjuzikl, originalni.

I tako je akcijski junak postao dio pjevačko-plesne scene Hollywooda. Na sve što je danas, 55-godišnji holivudski miljenik pripremao se davno, davno ranije. Otkrio je to na početku svoje karijere.



"Kad sam trenirao, držali smo nastavu od devet ujutro do šest navečer. Dakle, radio sam Shakespearea, zatim cirkuski trening, pa glas, pa mačevanje. I volio sam to, volio sam ulaziti i, što je novo? I vrlo brzo se naučiš prilagoditi."

I teško da se nazire kraj njegova uspona.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

