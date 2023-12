Hrvati izvan domovine pripremili spektakl: Zlatko Dalić je bacio publiku u delirij, a Škoro je svijetu poslao važnu domoljubnu poruku!

U Frankfurtu je tijekom vikenda održana Hrvatska noć, najveći glazbeni spektakl za Hrvate u iseljeništvu. Zapjevali su Rozga, Grašo, Prljavci, Grdović i brojni drugi. S pozornice se obratio i izbornik Zlatko Dalić te bacio publiku u delirij, a Škoro je svijetu poslao važnu domoljubnu poruku. Na ''Hrvatsku noć'', u epicentar ljubavi prema DOmovini, vodi nas Davor Garić.

13 000 hrvatskih iseljenika ujedinjenih u pjesmi i ljubavi prema domovini... Hrvatska noć u Frankfurtu i ove je godine okupila neke od najpopularnijih domaćih glazbenika i Hrvate u iseljeništvu.



''Večeras je ja mislim najveći broj ljudi, ja nikad nisam vidjela ovoliko svijeta ovdje. Vrućina je, ali je publika toliko genijalna'', komentirala je Jelena Rozga prizore u Frankfurtu.



''Jedna priredba kao najveći scensko glazbeni spektakl u iseljeništvu. Kad kažem u iseljeništvu, onda mislim skoro na cijeli svijet'', dodao je Mate Bulić.



''Dugo sam ja po dijaspori svugdje po svijetu, ali ovo je jedna od najvećih noću u cijelom svijetu u dijaspori'', rekao je Mladen Grdović.



''Dijaspori, ljudima fali ovakvih okupljanja, nema toliko koncerata ovdje samostalnih da bi oni mogli namirit svoju potrebu da slušaju hrvatsku muziku'', dodao je Petar Grašo.



''I svi su rekli da su jedva čekali, kao što se čeka odmor, kao što se čeka Božić, kao što se čeka vjenčanje'', rekla je Karolina Martinović, glasnogovornica Hrvatske noći u Frankfurtu.



''To je najznačajniji dan za Hrvate van domovine, dolaze iz cijelog svijeta, sa svih kontinenta'', dodao je Robert Martinović, organizator Hrvatske noći u Frankfurtu.



Na pozornicu se popeo i izbornik Zlatko Dalić te izazvao euforiju. Naši će nogometaši na predstojećem europskom prvenstvu pokušati izboriti medalju.



''Svi zajedno uz Božju pomoć krećemo u nove pobjede da opet napravimo ponosnim hrvatski narod, hrvatske ljude, hrvatsku državu. Ljudi moji, hvala vam na ovome svemu, budite uz nas u ovih 6 mjeseci, a mi ćemo napraviti sve da se opet veselimo, da opet pobjeđujemo i opet osvajamo medalju'', rekao je Zlatko Dalić.



Mnogi ne znaju da je Jole rođen u Njemačkoj. Ondje je proveo prvih 9 godina života.



''Pamtim sretno djetinjstvo. Pamtim da me mama nosila u 5:30 ujutro u vrtić jer su svi radili. Pamtim da je uvijek kuhala, da smo uvijek živjeli ko doma što se tiče kuhinje i odgoja. I vlasnik firme gdje je moj radio otac imao je neku farmu sa životinjama s konjima, puno je volio mog oca i mamu i onda bi išli vikendom jahat konje na njegovo imanje gdje ima 20 vrsta životinja, i obavezno je bilo vikendom pojest carry wurst! To je kobasica sa kečapom i carryjem! To i dan danas, čim sletim, najprije to pojedem'', kaže Jole.



Publiku je u Frankfurtu zabavljao i Siniša Vuco. Upravo je u tom njemačkom gradu započeo svoju karijeru.



''Devedesetih godina mene su Hrvati u dijaspori prehranili, mene i obitelj moju. Najviše sam imao tu koncerata, onda sam došao u Hrvatsku s drugim albumom, gdje je Crna ženo i Rajske kočije. Upravo pjesma koju su fantastično prihvatili ''Nek sam pijan, nek sam proklet'' bio veliki hit u Njemačkoj davne 93. godine'', ispričao je Siniša Vuco.



Uz to ga razdoblje vežu samo lijepe uspomene.



''Najviše mi je ostalo kako naši ljudi vole, kako prihvate izvođača iz domovine, pogotovo tih 90-ih godina dok su bila ta ratna zbivanja, to je bilo strašno emocijama nabijeno, zato je raspordana dvorana, ovo je prekrasno, ogromna je dvorana jer svi smo mi tu pjevali. Ja se sjećam, istu večer bi mi znali pjevat, ja vodje, pokojni Oliver do mene tamo drugi disko, Mišo Kovač tamo, Zlatko tamo, Bebek tamo'', rekao je Siniša Vuco.



Rozga je raspametila publiku svojim najvećim hitovima te najavila velik koncert u Zadru u ožujku za Dan žena.



''Nastavak moje turneje ''Minut srca mog'', jako se radujem Zadru. 2010. je sve zapravo krenulo iz Zadra, iz Višnjika, turneja Bižuterija. Jako se radujem što se vraćam u Zadar gdje je sve i počelo'', rekla je Rozga.



Na Hrvatskoj je noći zapjevao i glazbenik s frankfurtskom adresom Mate Bulić.



''Zdravlje je izvanredno! Hvala dragom Bogu. Hvala svim onim koji su molili za moje ozdravljenje i ja sam onaj stari Mate koji je bio prije ovog događanja'', govori Mate.



Bila je to još jedna Hrvatska noć za pamćenje. Statistike kažu da su Hrvati u Njemačkoj među najbrojnijim skupinama useljenika. Organizatori Hrvatske noći, koji ondje i žive, iz prve ruke znaju zašto je tomu tako.



Zaključak je jasan - svuda pođi, kući dođi, a glazbeni spektakl ''Hrvatska noć'' u Frankfurtu barem na trenutak usred Njemačke iseljenicima osigura taj osjećaj doma.

