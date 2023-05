Hit-serija Kumovi ušla u finalni tjedan: Glumci se prisjetili anegdota sa snimanja!

Hit-serija Kumovi ušla je u finalni tjedan emitiranja. Urnebesne situacije, komični zapleti, ali i brojne emotivne scene iz epizode u epizodu privlačile su publiku. Jednako zanimljivo bilo je i iza kamera. Neki od glumaca našoj su Dijani Kardum otkrili što im je oBIlježilo snimanje, a ispričali su i pokoju anegdotu.

Tjedni provedeni na snimanju te brojne zajedničke scene za glumce serije Kumovi rezultirale su mnogim zajedničkim anegdotama.

A smijeh i zajedništvo ono je, kažu, po čemu izdvajaju snimanje.



''Mi smo se nekako tako dobro našli i nama je jako zabavno. Baš smo ono neka familija koja drma i nekako nam je gušt raditi, nigdje ne zapinje'', govori Olga Pakalović.



''Meni vam je najdraže kad imamo kraj, prije uskršnjih praznika ili to, kad se svi spoje jer uvijek smo nekako dvije ekipe odvojeno. Jedna je u studiju, druga na lokaciji i onda kad je neko zajedničko druženje mi je to najljepše...'', otkriva Nika Barišić.



''Kad nas je više u zajedničkim scenama pa se vidimo ili kad se vidimo, pa se zatvorimo u kuću Gotovac pa šibamo to nekako brzo'', priča Olga.



''To je užitak, oni su ekipa koji su već ustaljeni. Tako da mi je čast da mogu s njima dijeliti i raditi'', govori Alen Šalinović.

Alena Šalinovića odnedavno u Kumovima gledamo u ulozi Kuzme.



''Zanimljiva uloga u svakom slučaju. Super mi je bilo s njima raditi, s cijelom ekipom. Kuzma je povratnik iz Švicarske. Bavi se otpadom, zelenim otokom. Voli motore, auta žene. Tri put se ženio i tako zanimljiv lik definitivno'', priča Alen Šalinović.

Kuzma se obogatio na smeću u inozemstvu i zaintrigirao braću Aljošu i Vinka. A jednako poduzetna je i Vesna.



''Pokušavam uvijek nešto. Pitanje je koliko napravi jer ode u neke svoje ideje i kakva je takva je. Ili ju volimo ili ju ne volimo. Malo je nervozna ali familija ju skupi do novog nekog problema kojeg skuha'', opisuje Olga Pakalović.

''Događa se to da oni stalno nešto zeznu, a ja moram gasit požar...'', dodala je Nika Barišić.

S obzirom na to da su u seriji prave ljubiteljice mode, Olga i Nika uvijek se vesele vidjeti što su im kostimografi pripremili.



''Mogu reći kad me tako oblače zapravo, da čovjek chekira kako mu što stoji. Nije dio nekog mog ormara, ali onako chekiram i bude mi ok, bude mi dobro pa nešto usvojim, a nešto vratim po svom, onako budem s ceste'', govori Olga.



''Dođem onako k'o isprdak ujutro, ali u 6 kako ćeš izgledati i onda čim dođem malo šminka, te cipelice, sakoić, odmah si kao opa... sad se pali gluma'', govori Nika.

Na samom početku serije Lara, odnosno, Nika imala je platinasto plavu kosu, koju, priznaje, opet priželjkuje.



''Vidjet ćemo, ja želim, ali vidjet ćemo kako će to izdržat moja kosa'', rekla je Nika.

Zgodne i nezgode omiljenih likova pratite u finalnom tjednu sezone, nakon čega ekipa odlazi na zasluženu pauzu.

