Herojske borbe naših poznatih: Evo koje su zvijezde prošle godine otvoreno govorile o svojim problemima.

Početak je godine i vrijeme je za inventuru 2022. Krenite s nama svim usponima i padovima, obljetnicama i brojnim događajima po kojima ćemo pamtiti prošlu godinu, a sve pogledajte u prilogu In magazina.

2022. neke su zvijezde odlučile otvoreno progovoriti i o svojim problemima. Buga Marija, kći glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića otkrila je kako pati od poremećaja hiperaktivnosti zvanog ADHD. Mlada operna pjevačica i ravnateljica Male scena nije ni sanjala da će, zahvaljujući iskrenosti, naići na veliku potporu nepoznatih ljudi s istim problemom.

''Ja nisam očekivala da će ovo bit takva bomba, poruke sam dobila. Ja nisam znala da ovo što živim ima ime i to ima ime i ljudi koji su mi rekli da se to ne dijagnosticira, do ljudi podrške i komentari su pozitivni, sretna sam da je toliko ljudi došlo i otvorilo svjetove i traže pomoć za sebe'', rekla je Buga Marija.

O borbi s ''tihim ubojicom'' progovorio je i ljubitelj brze vožnje, Matija Lovrec. U posljednjih petnaest godina preživio je čak 17 moždanih udara pa je danas svako jutro, kada otvori oči, zahvalan što je živ.

''Nema razloga biti pesimističan, ako u svemu gledamo optimizam i u svemu vidimo nešto pozitivno, na kraju krajeva dobra je stvaršto ja ovdje sjedim i pričam s vama'', rekao je Matija Lovrec.

Na promociji autobiografije Željka Bebeka, Ćiro Blažević iskreno je progovorio o borbi sa zloćudnom bolesti.

''Borim se, to je prava riječ mog momentalnog stanja borim se s neusporedivo jačim protivnikom i to je za mene veliki izazov i nije mi lako'', rekao je Ćiro.

Suočiti se s novim nalazima nije mu bilo lako.

''Ubili tri metastaze a pet se novih rodilo znači on je odlučio da me uzme. Kad imate tolike godine onda nemate niakve mogućnosti onog najefektnijeg djelovanja, a to je operacija, tako da borim se'', Ćiro Blažević,

Snažnu poruku svima koji se nalaze u nezavidnoj i teškoj situaciji poslao je i Igor Delač. Njegovu karijeru je zaustavila zloćudna bolest, a nakon što je dobio najvažniju životnu bitku, vratio se glazbi. U pjesmi „Samo zbog vas“ pjeva o svojoj borbi.

''Ako je ijedna pjesma obilježila moju karijeru, onda je to ta. To je moja biografija i moj život u posljednjih godinu i pol dana'', rekao je Igor Delač.

Nakon teške bitke s multiplom sklerozom i pjevačica Nika Antolos objasnila je zašto se danas smatra izliječenom, a progovorila je i o nerealnim standardima ljepote zbog kojih se prestala šminkati.

''Ove nedostižne levele ljepote i nečeg, ne postoji savršenstvo, ne postoji nigdje pa ni u jednoj ženi, a upravo u tome i jest savršenstvo. Savršenstvo jest tamo gdje nema savršenstva jer takvo jedino i postoji'', zaključila je Nika.

I glumica Milica Manojlović ispisala je inspirativno poglavlje 2022. Odlučila se na zahtjevan zahvat kako bi spasila život bolesne djevojke. Donirala je koštanu srž tek tri dana prije nastupa u predstavi 'Braća Karamazovi' u kojoj ima zapaženu ulogu. No ništa je nije moglo spriječiti u naumu da spasi mladi život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.