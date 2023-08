Zazire od holivudskog blještavila i glamura, posjeduje pilotsku dozvolu za helikopter, a svoju je kuću sagradio vlastitim rukama. Iza ovog se opisa krije, tko drugi nego Harrison Ford. Legendarni Indiana Jones omiljena je zvijezda brojnih naraštaja, a u prilogu In magazina otkrivamo detalje njegova zvjezdanog uspona, koji nije bio nimalo lak. Od glume je gotovo odustao, da bi danas na setovima izvodio svoje kaskaderske scene u 82. godini.

Uz ime Harrisona Forda najčešće se vežu epiteti legende, veličine, filmske ikone, no ovaj je hollywoodski veteran umalo dignuo ruke od glumačke karijere. Samouki stolar, deset godina borio se za svojih 5 minuta, radeći paralelno na preuređenju kuća, sve do uloge koja mu je promijenila život – one Han Sola.

Ratovi zvijezda bili su lansirna rampa za karijeru u kojoj je upisao klasike poput Apokalipse danas, Bladerunnera i, naravno, nezaboravnog Indiane Jonesa.

''Svjesno pokušavam snimati filmove koji su veoma različiti da bih se približio različitoj publici, na taj način osiguravam svoj komercijalni uspjeh ali istinski sam zainteresiran za različite žanrove i likove'', ispričao je Harrison Ford.

U njegovoj dugovječnosti zasigurno je ulogu odigrala i prizemnost. Vrlo nezainteresiran za hollywoodsku pompu, živi na ranču, u kući koju je sam sagradio. Čak je i njegov brak s glumicom Calistom srušio sve predrasude. Razlika od 22 godine pretočila se u gotovo jednako dugu ljubav, sve od 2002. kad su se upoznali.

''Velika sreća u mojoj karijeri je bila to da sam snimio mnogo obiteljskih filmova, koje gledaju generacije i generacije, naravno na moju veliku korist. Mislim da je to razlog zašto sam uspio imati dugu karijeru'', izjavio je Harrison Ford.

Njegov glumački stil karakteriziran je kao suzdržan, no ono oko čega će se mnogi složiti jest kako su Harrisonovi najbolji trenuci na platnu oni gdje je vidno iživciran.

''Želim vidjeti stvarno ponašanje, realistično ponašanje, ne zanima me teatralnost, zato ne biram takve uloge koje su praktički arije'', objasnio je Harrison.

A nitko se tako uspješno ne vraća u likove franšiza poput njega. 2017. zaigrao je u novom Bladerunneru, a Han Solu vratio se u sedmom nastavku Ratova Zvijezda 2015.

''Bilo je odlično, nisam bio siguran u to u početku ali ekipa je bila prava, redatelj također i bio sam ponosan i zahvalan da mogu biti dio toga'', priča Harrison.

No nikad nije skrivao kako mu je najdraži lik upravo pustolovni arheolog Indiana Jones, od kojeg se ove godine oprostio posljednjim filmom, u dobi od 81 godine.

Opraštam se od nevjerojatne prilike da usrećujem ljude. Ali želio sam da taj posljednji nastavak bude posvećen liku više nego išta drugo.

On meni znači isto što i publici. Kad pogledam unazad pomislim - ovo su bile dobre priče, to su bili dobri filmovi. Ponosan sam što sam bio dio toga'', zaključio je.

Iako ovo nije njegov oproštaj od glume.

''Mala prljava tajna jest da je snimanje filmova stvarno odličan posao, jako je zabavno, odlično je'', otkrio je.

A svaku prijetnju koju glumcima predstavlja umjetna inteligencija, sa smijehom odbacuje.

''To jednostavno neće ići, neće ići. Morate imati to natjecanje, morate biti na setu s ljudima koji će vam reći, e ovo nije dobro, ajmo napraviti ovako, onako, ne možete samo sjesti i to istipkati, to nije stvarno, trebate stvarne ljude'', reko je Harrison.

Jer legende poput njega, apsolutno su nezamjenjive.

