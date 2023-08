Čini se kako na dlanu imaju divljenje i ljubav milijuna stranaca, no zvjezdani život često zna biti vrlo usamljen i otuđen. Kad se reflektori ugase, važno je tko u mraku ostaje uz vas. U idućim minutama otkrivamo tko predstavlja stupove na koje se zvijezde oslanjaju. Uživaju li uvijek u potpori bližnjih ili se pak cijeli život bore s predrasudama, doznaje Aleksandra Keresman u prilogu IN Magazina.

Iza blještavila i glamura! Na koga se oslanjaju svjetske zvijezde kad se reflektori ugase? Saznajte tko je im tada najveća utjeha i podrška!

U showbiz svijetu blještavila i glamura, imati sistem potpore nije luksuz, već prijekopotreban sustav za preživljavanje. Dok se svaki vaš potez secira i kritizira, a tabloidi spremno čekaju na prvo posrtanje, za bilo koju uspješnu zvijezdu važno je da ima svoju sigurnosnu mrežu, bili to prijatelji, obitelj i mentori.

"Kad sam se preselio u New York bio sam u svojim 20-ima i nisam tamo nikoga znao, ali rekao sam da ću zaista dati sve od sebe da postanem glumcem. Mnogi su se smijali na tu ideju i uvjeravali me da nema šanse, neću uspjeti jer nisam ništa puno drugačiji od njih. Zato je izrazito važno imati nekoga tko će ti biti potpora", poručio je Will Arnett.

Naravno, prvi na liniji obrane od razočaranja, ali i usađivanja pravih vrijednosti, stoje roditelji.

"Definitivno moji roditelji. Nitko u našoj obitelji nije se bavio glumom, tako da ih je iznenadilo kad sam sa samo 11 rekla da želim biti glumicom. I naučili su me kako da balansiram tu poslovnu, ali i kreativnu stranu posla", otkrila je Naomi Ackie.

"Moje tajno oružje je moja majka jer ona se brine da ostanem prisebna i nahranjena. Evo bile smo negdje maloprije i samo sam se morala ići presvući, već me tamo dočekala hrana, ona je doslovno kao cijeli tim", priznala je Yara Shahidi.

"Moja majka je stalni izvor potpore, ljubavi i osnaživanja, ali stvorila sam i čitavu zajednicu predivnih ljudi oko sebe koji me podržavaju i koje ja podržavam. Moj tim, moji prijatelji u školi, moja braća i sestre", otkrila je Storm Reid.

"Moji roditelji su odradili odličan posao u smislu da su uvijek održavali moju maštu i kreativnost na životu. Mislim da zbog toga imam toliko otvoren um", zaključila je Sidney Sweeney.

Naravno, u borbi sa žrvnjem showbiznisa najbolje savjete imaju roditelji s debelim iskustvom na ovom trnovitom putu.

"Pokušavam ih naučiti neke lekcije, kao naprimjer kako da budu u potpunosti svoji, da vole sebe, da znaju da mogu postići sve što žele ukoliko marljivo rade i strastveni su. Njihova sposobnost nema granica. I da nikad ne dozvole da ih se stavlja u neke ladice ili ograniče na bilo koji način", otkrila je Jennifer Lopez.

"Moja majka, koja je predivna glumica i inspiracija, upozorava me da nosim zašititni faktor, što je najbolji savjet za glumicu. Šalim se. Ona me uvijek vodila svojim primjerom, da uvijek možeš sve postići pristojnošću", ispričala je Zoey Deutsch.

Uz roditelje, katkad je važno u životu susresti i ljude, koji vas vide nekim novim očima i prepoznaju potencijal koji vrijedi razvijati.

"Imao sam profesoricu, Judith Robertson, koja je imala velik utjecaj na mene kao dijete, poticala me da istražujem svoju umjetničku stranu, da se uključim u kazalište, niti jednom mi nije dala do znanja da je to nešto što ja ne mogu. U potpunosti me podržavala", prisjetio se Arnett.

Mlada glumica i pjevačica Halle Bailey, koja je zahvaljujući ulozi Male sirene preko noći postala zvjezdanom senzacijom, i to u ranjivoj dobi od 23 godine. S time da je uspjeh filma pratila i salva kritika na prvu crnu sirenu. Zato su riječi potpore od nekoga kao što je Beyonce, vjetar u leđa kakvav možete samo poželjeti.

"Rekla mi je koliko je ponosna na mene i sestru. Ona je poput ponosne tete koja isprati pljeskom svaki tvoj uspjeh", zaključila je Halle.

Jer čak i oni za koje nam se čini da imaju baš sve, žude upravo za onim najjednostavnijim, lijepom riječju koja će ih podsjetiti na njihovu stvarnu vrijednost.

