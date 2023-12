Halid, Lidija, Škoro, Pejaković samo su neke od zvijezda koje pjevaju na dočeku na Novoj TV: "Moja malenkost, moje kolege i dernek do bola!"

Najluđi doček nove godine čeka vas u programu Nove TV. U silvestarskoj noći zapjevat će Halid Bešlić, Lidija Bačić, Miroslav Škoro, Neda Ukraden, Zlatko Pejaković te brojne druge zvijezde, a najveseliji ulazak u 2024. je zajamčen. Detalje dočeka uz program Nove TV saznao je Davor Garić.

Godinu na izmaku gledatelji Nove TV ispratit će u najboljem društvu. U najluđem dočeku za vas pjevaju Lidija Bačić, Žanamari Lalić, Neda Ukraden, Halid Bešlić, Bebek, Pejaković, Kalember, Škoro, Elio Pisak, Jurica Pađen, Saša Lozar, Davor Radolfi, Alka Vuica, Baruni i grupa Vigor, a za dobro raspoloženje i smijeh pobrinut će se omiljena lica hit serije 'Kumovi'. Osim na Novoj, Halid za Novu pjeva i u svojem Sarajevu.

"Meni je ženi rođendan za novu godinu, i tako nekako skupim familiju, pa i oni ujedno uživaju sa mnom tu novu godinu, a plus ne idem iz Sarajeva nigdje jer Nova godina bude hladno vrijeme, zovu me za ove trgove, ja to malo izbjegavam jer je malo hladno", priznao je Halid.

Neda je prava majstorica zabave, pa ona ne čeka kad će kazaljke otkucati ponoć da luda zabava krene.



"Nova godina možee biti kad ti poželiš! Što se tiče samog ugođaja, veselja i dočeka i pjesme i radosti, pa ti dobar raskošan ručak možeš napraviti kad god hoćeš, nek ti dođe tvoja familija, skupe se ljudi, prijatelji, za čas se napravi novogodišnji meni", zaključila je Neda.



U ovo blagdansko vrijeme za poklone nikad nije kasno. Lidiju ćete šarmirati upravo kakvim šarmantnim poklončićem.

"Tko to ne voli? Sad sam u početku htjela reći ''koja žena to ne voli'', ali ne - koja osoba to ne voli! Ja obožavam poklone i iako govorim uvijek ''meni ne treba poklon'', uvijek to govorim, ali ja moram reć kad ja dobijem poklon da je to jedan tako dobar osjećaj, da je ovo sve ostalo laž. Volim poklone i da me darivaju obitelj, prijatelji, volim volim", priznala je Lidija.

A kako izgleda kad zvijezde ne pjevaju za novu godinu i slave privatno? Postoji li to uopće u njihovu životu?



"Ne postoji! Ja Novu godinu nisam proslavio privatno već skoro 20 godina., tako da sam ja svaku novu godinu na pozornici, ja sam vsku novu godinu s našom publikom, i moram ti reć, nije to nikakva floskula, to su najbolje nove godine", zaključio je Mario Roth.



"Volim biti kući za novu godinu, ali naravno najviše volim pjevati za lovu!", priznala je Alka Vuica.



No nakon užurbanog prosinca, svi će zato na zasluženi odmor.

"Uvijek mi je taj prvi tjedan nekako rezerviran za zimovanje s obitelji, frendovima, svake godine pobjeć negdje malo na snijeg, meni ti je to terapija, zatvorit se na planinu, kacigu na glavu, snijeg, koncentracija, to je neopisivo oslobađajuće iskustvo meni", pojasnio je Saša Lozar.



A taj siječanj i 2024. dočekajte uz najbolju zabavu.

"Novogodišnji program Nove TV bit će vaše najveselije i najbolje društvo jer smo spremili najveće hitove i najbolje izvođače", poručila je Neda Ukraden.

"Budite uz Novu TV za novogodišnje praznike. Moja malenkost, moje kolege i dernek do bola!", dodao je Halid.

"Znači, nova i Nova TV vas čekaju! Pusa", poručila je Alka.

