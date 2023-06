Mario Roth iz grupe Vigor našao u ljubavnom trokutu pa priznao: "Nekako obzirom da ja više volim crnke..."

Mario Roth iz grupe Vigor našao se u ljubavnom trokutu, no na njegovu sreću samo zbog novog videospota za pjesmu Dijana. Osječka grupa objavila je pjesmu za koju vjeruju da će izazvati njihanje bokova u ljetnim večerima, a Mario je otkrio kakvi su im planovi za ljeto te ljuti li se na In Magazin koji ga je opet nasamario u skrivenoj kameri.

Nakon uspješnica "Marija“ i "Suzana“ grupa Vigor nastavila je istim putem te je na red došla i "Dijana".

"Znaš kako u Hollywoodu ide, radiš trilogiju. Kad je jedan film dobar onda napraviš drugi i treći. Tako smo mi nakon Marije i Suzane odlučili za Dijanu. Mi smo imali nekoliko djevojaka za odabir, ali nekako obzirom da ja više volim crnke ja sam rekao "dečki, mislim da je Vanesa prava djevojka“, otkrio je Mario.

A Vanesa, odnosno Dijana iz pjesme, je zamalo pokvarila odnose u bendu, no, srećom po njih, radi se o fikciji.

"Radi se o tom nekom ljubavnom trokutu gdje ja dolazim s Dijanom i idemo na vjenčanje, no u međuvremenu nam se pokvari auto i stali smo u automehaničarsku radnju i tu ja napravim kobnu grešku gdje ja njoj pjevam, kako se njene oči plave kao more, a djevojka ne može imati tamnije oči nego što ima. I tu ona odluči da sa mnom raskine sve i u tom trenutku se pojavljuje moj gitarista Sebastian koji dolazi u spačeku Dijani i tu se njih dvoje pogledaju, nastane neka kemija, neka eksplozija. Mnogi su me pitali kako pjevaš oči plave, a djevojka smeđa i ima crne oči, ali upravo je to bila poanta da se ona odluči raskinuti sa mnom i na kraju je taj prsten bacila u more i ja sam skočio za tim prstenom jer to košta, hahah", ispričao je.

A Mario je nedavno ponovno bio žrtva skrivene kamere In Magazina, no s obzirom na to da voli šale, i ovog puta mu je izvukla osmijeh na lice, iako mu nije bilo svejedno kad mu je rečeno da će mu udruga za zaštitu slovenskih pjevača, pjesama i jezika pokušati zakomplicirati život.

"Po koji put, uvijek mene nađu i svaki put nasjednem. Trebao bi se zapitati ima li to veze sa mnom, je li mene tako lako nasamariti. Bio sam malo u šoku, ali ja sam lik koji je miran i moram zahvaliti roditeljima što su me takvim odgojili", zaključio je Mario.

Grupu Vigor očekuje ljeto s mnogo koncerata, čemu se osobito vesele.

"Uvijek se vraćam na onu 2020. kad je bila nesretna korona. Sjedili smo doma godinu i pol dana i onda kad me novinari pitaju planiram li na godišnji ja kažem ne. Mislim da smo dovoljno doma sjedili tako da nama to ništa teško ne pada", priznao je.

Momci iz Vigora se nadaju da će se između koncerata uspjeti baciti u more, nadamo se da razlog neće biti prsten, već uživanje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.