Evo s kim će sve grupa Cambi zapjevati na pozornici u Zagrebu i zašto im je ovaj koncert posebno važan!

Ususret velikom koncertu u Zagrebu, Grupa CAMBI intezivno radi na posljednjim pripremama, kako bi zagrebačka publika mogla uživati u dašku Dalmacije. Momcima iz Cambija pridružit će se i kolege iz Splita, s kojima su odradili glazbene probe. S kim će sve zapjevati na pozornici, zašto im je ovaj koncert posebno važan te hoće li ih njihove ljepše polovice bodriti iz prvih redova, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Atomsko sklonište u Splitu odzvanjalo je pjesmama u kojima će ovog mjeseca moći uživati i zagrebačka publika. Grupa Cambi uz svoje goste najavljuju koncert za pamćenje.



''To su naši dragi prijatelji i kolege koji su s nama na našem albumu sudjelovali. Giuliano s kim smo snimili ''Zovem prijatelje'', Neno Belan ''Oceani ljubavi'', Saša i ''Bambina mia'' i Lorena s kojom smo planirali snimiti, ali u budućnosti možda i snimimo nešto'', govori Joško Tranfić.

''Takozvane nizinske pripreme s obzirom da smo ispod zemlje 10 metara ali su baš u punom jeku, svi su tu i Cambi i bend i gosti, bliži nam se tako da se moramo uvatit i nema nam druge'', govori Jure Nikolić.



Na koncertu 12. svibnja u Zagrebu kojeg su momci dugo priželjskivali nastupit će i jedina dama među mušketirima, Lorena Bućan za Cambi je bila pravi izbor.



''U glazbi mi općenito nema granica, kad je glazba onda je glazba i to je taj neki univerzalni jezik s kojim mi pričamo glazbenici. Tako da bilo milijun muškaraca ili žena nebitno je jer glazba vodi sve'', govori Lorena Bućan.



Na probama se Cambijevcima pridružio i Saša Antića koji se ujedno s TBF priprema za veliki koncert na Melodijama Jadrana gdje će se predstaviti publici na akustični način.



''Puno je intimniji jedan odnos s publikom. Malo je sve skupa tiše, neke finese izlaze više. Mogu reći da mi trenutno puno više paše taj đir muziciranja, da nije to samo uštekaj se i izudaraj i to je to. Ovo je malo ka veći gušt'', govori Saša Antić iz TBF-a.



Prije tri godine momcima iz Cambija se dogodio zaokret, naime iz klape kako su djelovali godinama, postali su pop sastav i kažu – to im je najbolja odluka koju su donijeli.



''Svi smo nekako ponikli iz tog acapella pjevanja, višeglasja i u tome smo ostali. Ovo je sad neko novo vrijeme i u tome smo ostali i poveli se za tim. Tako da uživamo, uživali smo i uživat ćemo. Uvijek ideš naprijed tako da mislimo da je ovo nešto bolje, novije i nadamo se da će donijet nešto bolje'', govore Sandro Gerbec i Luka Čulić.



Priznaju kako, u njihovim bračnim odnosima nema ljubomore kada su u pitanju učestala putovanja i nastupi. Na velikom koncertu u Zagrebu mogle bi im se pridružiti i supruge jer su im udijelili posebni zadatak.



''Spremili smo kesu ređipeta pa da bacaju ili jaja i poma, ovisi kakvi budemo pa dajemo njima na izbor. One su to prihvatile i vide da mi uživamo u tom pjevanju i nastupima kao šta one imaju neke svoje hobije i đireve i samo je razumijevanje i poštivanje'', dodali su Sandro i Luka.



A poštivanja i razumijevanja ima i kod Lorene kada je u pitanju ljubavni odnos. Iako je se u javnosti ne može često vidjeti s dečkom, priznaje kako joj uvijek čuva leđa.



''On je više u svijetu kuhinje, ali on također ima i muške i ženske kolege kao i ja. Nisam nikada gledala da bi to trebalo predstavljati ikakav problem dok me ti nisi sad pita haha ali ljubomora je nepoznati pojam kod nas i općenito kod mene u životu za sve'', otkrila je Lorena.



Dašak Splita prenijet će se 12.tog svibnja u Zagrebu i to netom prije nego Cambi krene s ljetnom koncertnom turnejom.

