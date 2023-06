Gordan Giriček u rijetkom intervjuu otkrio zašto se kloni izlazaka u javnost, ali i što je njegova najveća strast u mirovini

Gordan Giriček bivša je NBA zvijezda koja je ostavila značajan trag u svijetu košarke. No nakon što se povukao iz sporta, pronašao je novu strast. Ovaj zaljubljenik u more u svoj drugi dom pretvorio je otok Ugljan, na kojem dane provodi u novoj omiljenoj aktivnosti. Čime se bavi u zasluženoj sportskoj mirovini te zaigra li još uvijek košarku, otkrio je Ani Veli za IN magazin.

Gordanu Giričeku hobija ne nedostaje. Šah, u kojem je pronašao način opuštanja nakon natjecateljske sportske karijere, doveo ga je na Sunset Sport Media Festival u Zadru.

"Nisam se sakrio, ne križam se s medijima previše. Na događanja ne idem osim ako nisu ovako nekog sportskog tipa, pa me se onda može uhvatiti", otkriva Gordan.

Dosta se govorilo o tome da sportaši relativno rano završe svoju sportsku karijeru i o toj tranziciji u penzionerski život u mladim danima.

"Pa ja bih rekao da većina uspješno ne savladava taj period. Moja situacija je bila da sam ga uspješno prevalio. Tako da zaista nisam požalio što sam stao relativno rano za sportaša, ali, evo, prošlo je već 12-13 godina i apsolutno nema dosadnih dana. Puno se toga može raditi ako imate interesa samo", zaključio je.

Gordan je otkrio i čime se danas bavi.

"Ako gledam ono što je fiksno, to je najam stanova, radim i za juniore, putujem po Europi s djecom, nekim svojim sitnim stvarima se bavim. Zapravo mi je bitno da imam svoju slobodu i da mi nitko ne mora reći - moraš doći tu tada i tada. Ja sam prenamijenio onu izreku 'vrijeme je novac', za mene je novac vrijeme. Ja sebi svojim novcem kupujem slobodno vrijeme i mislim da je bogat čovjek onaj koji ima slobodno vrijeme", smatra Gordan.

U Zadru se pojavio u majici na kojoj piše "čovik s mora". Je li on postao čovik s mora?



"Pa pomalo mislim da sam već primljen u mjestu gdje ljetujem, na Ugljanu, kao domaći. Dođem tu i po zimi, tako da se znam sa svim ljudima i prihvatili su me super. 17 godina sam u istom mjestu, tako da... Pardon, već je 19, tako da polako postajem čovik s mora, ali još uvijek se držim kraja Zagreba", otkrio je.

Znači li to da ide i u ribolov?

"Dosad više sitno, ali upravo mi stiže brod malo drugačiji nego što sam imao dosad. Imao sam gumenjaka, sad ide s dvije kabine i s, ajmo reći, krovom, pa ću se moći otisnuti na duži period izvan svog mjesta i bit će onda prostora i za ribarenje sigurno", pohvalio se.

Gordan je otkrio i igra li još košarku.

"Više ne. Pa ne mogu, košarka nije sport da se može, evo, tu sad igrati. Morate ići na teren negdje. Da smo nogometaši, bacili bismo dvije majice i napravili golove, igrali bismo na dvije male. Košarka nije takav sport, a i imam problem s kukom koji moram riješiti uskoro pa kad to prođe možda se i odlučim, ali zasad ne", izjavio je Gordan.

