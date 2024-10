Goran Karan priznaje kako su mu se mnoge želje ostvarile, ali ima još mnogo njih koje su na čekanju: ''Ja sam tvornica želja''

Goran Karan snimio je videospot za pjesmu "Nije kasno za ljubav" te poručio kako zbog ljubavi nikada ne treba posustati. Premijerno će je izvesti na velikom koncertu u Zagrebu. Zašto je ovaj singl drugačiji od prethodnih, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Singl koji je čekao dugih 15 godina napokon je dobio svoj vizualni identitet. Pjesma ''Nije kasno za ljubav'' - svojim žešćim zvukom podsjeća na Goranove uspješnice s početka karijere.

''Taman bilo 5 do 12 pa jel ponoć ili podne nikad nije kasno. Međutim ovo je pisma, nešto joj se dogodilo, nešto ona oće skakuće i koda uopće ne vodi računa u kojoj sam ja godišnjoj dobi svoga života. Pisma je zahtijevala dosta picigina, tako da imaš plućni domet i pokazat ćemo je 21. studenoga u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.''



Upravo će splitski pjevač na svojem velikom koncertu u Zagrebu, pod nazivom ''Najbolji dani'', donijeti dašak romantične Dalmacije svojim pjesmama.



''Najbolji dani'' se zove upravo zato što što smo se uz te pisme, ma ja želim prvenstveno reći hvala svim ljudima što su slušali to i što su svojim poljupcima oživili sve te pisme koje meni jesu značile puno, možda mojoj dragoj nisu što je dobro za pismu ali nije za mene. Ali da se niste vi poljubili sve bi to ostalo uzalud i ''Najbolji dani'' je retrospektiva da zajedno napravimo još jednu lijepu uspomenu.''



Pjesma je dio Goranova mjuzikla ''Ljubav nije fer'', a ovaj 60-godišnjak priznaje kako su mu se mnoge želje ostvarile, ali ima još mnogo njih koje su na čekanju.



''Ja sam tvornica želja, ali s druge strane sad je trenutačno ono najbolje od svega. Postoje stvari koje bi tija još doživit, napravit, kreirat i stvorit. Sve šta si posla tiče na adresu kad treba, ako i zakasni trebalo je zakasnit.''



Iako će za sebe reći da je glazba oduvijek dio njegova života, Karan je svoj prvi javni nastup imao sa samo 16 godina. Kroz godine, poklonio je svojoj publici brojne pjesme i hitove, a iako ga često vidimo nasmijanog i vedrog, i on priznaje da iza tog osmijeha stoje mnogi izazovi.



''Nisam ja uvik sretan i nasmijan ali želim svako iskustvo koje dobijem u životu pretvorit u nešto šta je vridno – ako te boli neka te boli, da znaš kad te ne boli kako je dobro.''



Za Gorana, glazba nije samo posao, već strast koju dijeli s publikom na svakom nastupu. U studenom u hramu glazbe, još jednom će pokazati zašto su njegove pjesme uvijek inspiracija za ljubav i nezaboravne trenutke.