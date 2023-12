Goran Karan o držanju privatnog života dalje od očiju javnosti: ''Znaš ti koliko je meni trebalo naučiti...''

Splitski slavuj Goran Karan odlučio se za snimanje videospota za pjesmu ''Za ovaj Božić'', koja je dio pjevačeva solo mjuzikla ''Ljubav je fer''. Kako mu je uspjelo da svoj privatni život vješto skriva od javnosti, koju je obljetnicu proslavio na snimanju te što mu znači blagdansko vrijeme, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Za ovaj Božić – singl je kojeg je Goran napisao za svoj solo mjuzikl ''Ljubav je fer''. Odluka da upravo ova pjesma dobije i svoj vizualni identitet priznaje pjevač, bila je logična, jer blagdansko vrijeme je pred nama.



''Nikša Bratoš je napravio produkciju, aranžman orkestra je Miron Hauser, sviraju vrsni jazzeri, jedno novo iskustvo i gušt. Pjesma je vesela i ima jedan poseban trenutak ali ja bi da to ljudi sami otkriju. Jedan mali hint – u trećem refrenu pa je mala pauza, pa vi promislite oću ili neću'', kaže Goran Karan.



Ljubav je fer jedinstveni je mjuzikl protkan sa 16 pjesama s dramatičnim elementima i osobnim ispovijestima. Kako je Goranu ljubav glavni motiv u pjesmama ni ne čudi što je odabrao simpatični šibenski atelje za snimanje spota.



''Moja tematika je uvijek ljubavna tako da toga definitivno ne fali. Ljubav i kolorit je nešto što mene pokreće. Ovde možete vidjeti sve faze mojeg života i puta koji sam prolazila. Koji put se netko i začudi i misli da je više različitih autora stvara u teljeu ali u biti sam sve ja'', kaže Lana Martinović Čala, diplomirana slikarica.



Glavni i odgovorni na setu bio je redatelj Željko Petreš koji ovim spotom slavi 25 godina uspješnog rada s Goranom Karanom.



''Od spota ''Kazna mi je što te ljubim'' koji smo snimali na tvrđavi sv. Nikole, sad je prošlo četvrt stoljeća. Zvuči puno. Recimo da smo u tom smislu napredovali oboje. Recimo mene uopće više ne zanima šta on priča i šta želi. On meni uvijek sve kaže decidirano i jasno toliko da ja ništa ne razumin i onda to ispadne ovako kako ispadne'', rekao je Željko Petreš.



U najnovijem glazbenom projektu ''Ljubav je fer'', Goran kaže, kako se doslovno ogolio u pjesmama i u stihovima otkrio neke nepoznate detalje iz svojeg života. To ne bi bilo čudno da pjevač kroz svoju cijelu glazbenu karijeru svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti.

''Ti si super i mi se znamo – ti si jedan sjajan tip i surađujemo puno godina. Ali ono što je tebi najdraže pa kad pretvoriš to u javnu površinu izlažeš se mogućnosti da nekome dođe potreba učiniti neke stvari a wc je daleko. Pa se ponašaju prema tome kako ti ne bi htio da se pronašaju. Znaš ti koliko je meni trebalo naučiti da ne kazujem i ne pokazujem sve ali sam naučio'', objasnio je Goran.



A svoju osjećajniju stranu Goran kaže, uvijek pokaže baš u ovom periodu godine. Jer u blagdansko vrijeme svi smo povezaniji i otvoreniji jedni prema drugima.



''Znaš što najviše volim u Božićno vrijeme? Najviše volim ljude. Kako je Božić kad se Isus pojavljuje na ovom svijetu i onda se svi trude bit bolji. Svi su s pogledom i u srce i gore u nebesa, tako da mi je to najdraže oko Božića. Ali volim ti ja i pojesti i popiti ali to nije predmet ovog razgovora'', kaže Goran.



Kako se splitski slavuj snašao u glumačkoj ulozi za pjesmu ''Za ovaj Božić'' moći će te vidjeti već za nekoliko dana.

