Goran Karan o mračnoj strani slave: ''Ako te malo ponese, jednostavno nećeš biti na razini zadatka!''

Prakticirajući je možete u ove vruće dane ohladiti tijelo i smiriti stres. Govorimo o jogi, čiji je Međunarodni dan obilježeni u centru Zagreba uz malu pomoć Gorana Karana. Dok nam je glazbenik otkrio kako mu je Indija promijenila život, njezin veleposlanik, veliki obožavatelj domaćeg nogometa objasnio nam je zašto je ova igra slična jogi i po čemu su Dalmatinci nalik Indijcima.

Iskustvo posjeta Indiji, za Gorana Karana, bilo je jedno od onih koje vas promijene zauvijek. Zato joj se toliko rado iznova vraća.

''Najviše me se dojmila zahvalnost za život, to je jedna energija koja zapravo i taj osjećaj zahvalnosti iz kojeg ide nekakva sreća, zaigranost, čak bih rekao dječja radost. Tako da je dobro u mom slučaju izać iz nekih mojih, sa pozornica, izut se, inače doma to radim na moru, ali ovo je sasvim druga priča i možeš doživjet nešto što ne možeš ovdje'', govori Goran Karan.

Mudrost i duhovnost kojom je prožeta ova, tisućama godina, stara kultura donijela mu je i neke nove poglede na zanimanje kojim se bavi. Iako nadareni glazbenik svoje stroge asketske navike vuče još iz mladosti.

''Ja vam dolazim iz glazbe i to je svojedobno bila rock glazba u kojoj je zapravo sve na stolu i ako ti pođe za rukom ljudi će te pitat hoćeš ovo ili ono i ako te malo ponesu te nuspojave „božemioprosti'' slave i ostaloga jednostavno nećeš bit na razini zadatka. Disciplina je potrebna. Nešto je bilo sportskog miljea u mom životu, bio sam na DIF-u godinu dana i nakon toga pošao u glazbu ali ima neko sportsko srce u meni i onda je jednostavno jako bitno da si ti funkcionalan ne govoreći, ne soleći pamet nikome i ničemu, ali ja sam malo onako žešći tip tako da sam ja vegetarijanac već preko 30 i par godina, ne pijem, ne pušim'', priča Goran Karan.

Kao velik prijatelj Indijskog veleposlanika u Hrvatskoj, Raja Kumara Srivastave, rado se pridružio obilježavanju Međunarodnog dana joge u Zagrebu, čime drugim nego pjesmom.

''Joga je koncept, mindset i kad je razumijete postaje sastavni dio vaše svakodnevice i svijesti. Joga nisu samo vježbe ili disanje, joga je prisutnost u trenutku. Ja stalno prakticiram jogu dakle što god sada radim čak i kad pričam s vama trudim se biti 100% prisutan.

Dan obilježavanja joge je jako važan jer se cijeli svijet ujedini, širimo tu pozitivnu energiju i ona ostaje s nama'', priča Raj Kumar Srivastava.

Svoj je veliki povratak u svakodnevicu kako u Indiji tako i diljem svijeta joga doživjela za vrijeme Covida.

''Došlo je do zanimljive konstrukcije Joga za jedinstvo, ayurveda za imunitet'', govori Raj.

A iako toga nismo ni svjesni, čak je i u našoj kulturi joga odavno prisutna, samo pod drugim imenom.

''Naučio sam da se u Dalmaciji prakticira Fjaka. To vam je ustvari meditacija na način da ne radite ništa to jest da ispraznite um, jer vam to daje vrijeme da se oporavite. Zašto spavamo, zato da bi se stanice u tijelu obnovile'', priča Raj.

Dok je s Goranom za vrijeme jednog ručka čak i napisao pjesmu Only love can, koja još čeka službeno snimanje, veleposlanik se može pohvaliti još jednim poznatim prijateljem, Igorom Štimcem, koji ga je naučio ponešto o nogometu.

Gleda li Europsko prvenstvo, navija li za Hrvatsku?

''Apsolutno. Hrvatska ima divan tim, povezuje cijelu zemlju. Kako joga ima moć ujedinjenja, nogomet je u Hrvatskoj varijacija joge, ujedinjuje cijelu zemlju. Taj duh igranja igre i nakon toga poštujete rezultat'', govori Raj.

No nisu samo velika natjecanja trenuci za širenje ljubavi, dapače…

''Najbolja joga je nekoga voljet onda ti duša namjesti sve kosti i mišiće. Sjetite se koga volite ako vam je na ruku, poljubite ga ali u hladu, čuvajte se, hidrirajte i svako dobro, puno pozdrava!'', zaključio je Raj.

