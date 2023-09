Na ovogodišnjim Melodijama Jadrana publika se još jednom mogla uvjeriti da Nataša Janjić Medančić ima talent i za pjesmu. Kako kaže, jako voli pjevati, a našoj ekipi otkrila je što je koči da se još više posveti tome. Ova glumica s našom je Dijanom Kardum za In magazin podijelila i kakva je mama, ali i kako rješava svoje poslovne i privatne obveze.

Omiljene Zaglave uskoro će dobiti jedno zanimljivo pojačanje. Dobro uhodanoj ekipi pridružit će se i Nataša Janjić Medančić.



''To će uzburkati ovako familijarne odnose i odnijeti priču u jednom drugom smjeru, a ne smijem otkrivati pa ćete vidjeti o čemu se radi i kakva je to Fani. Svi su se nekako oduševili kad sam rekla da sam gostovala u Kumovima, svi su kao tamo si gostovala, onda to ne smijem propustiti. Po tome vidim da svi gledaju'', priča Nataša.

S ponosom su obitelj i prijatelji gledali i ovogodišnje Melodije Jadrana, na kojima je Nataša zapjevala u duetu s kolegom Ivom Perkušićem. Nastupati u rodnom gradu bilo je prilično izazovno, kaže, jer je i splitska publika zahtjevnija.



''Ovog puta sam bila u ulozi pjevačice i na tom jednom renomiranom festivalu koji pamtim još iz djetinjstva koji je ugostio ta pjevačka imena, velika i vječna, tako da mi je bio baš poseban izazov. Sačuvat ću to kao neku predivnu uspomenu. Bili su svi, moja djeca i muž i roditelji i prijatelji i zvalo se za kartu više i bila je lijepa atmosfera. Ta galerija Meštrović je božanstveno jedno mjesto tako da tu ljetnu večer je sve igralo za taj doživljaj'', prisjetila se.

Nataši ovo nije prvi izlet u glazbene vode, ranije je već otpjevala i duet s Borisom Štrokom.



''Volim pjevati i volim i volim, stalno to ponavljam s obzirom da to nije moj posao i da sam tu samouka prilično, nemam to samopouzdanje koje imam kad glumim i to je ta mala nijansa koja mi nedostaje da se u to potpuno bacim, a onda ovako malo koketiram s tim, povremeno pristanem na nekakvu budalaštinu da pjeva, da gostujem u duetu, veseli me, ne mogu reći da neću to više ponoviti, ali svakako evo lijepo je'', objasnila je.

Ova glumica ponosna je mama dječaka Tonija i djevojčice Kaje, a poneke prizore iz života s djecom podijeli i na društvenim mrežama.

''Ne znam kakva sam mama, popustljiva sam mama, pa sam stroga mama, pa sam nedosljedna pa se pravim da sam dosljedna, ali luda sam za svojom, baš sam zaljubljena smrtno u svoju djecu. Toliko su mi slatki i želim da potraje zauvijek ova faza. Imaju 3 i 4 godine, najslađi su sada. Istovremeno jedva čekam da odrastu da popričamo kao ljudi, da ove sve boljke, fizikalije napokon završe jer je intenzivno i zahtjevno. Ali su mi preslatki i jako su mi dobri i dragi'', priča Nataša.

Baš poput mnogih drugih roditelja, i nju očekuje križaljka poslovnih i privatnih obveza. Nakon što se na proljeće vratila u kazalište, jesen donosi novu kazališnu sezonu.



''Skupo, skupo će biti, trebat će puno logistike i organizacije dobre. Mislim zeznuto je, da odem na snimanje, moram nekoga platiti da mi čuva. Nemamo roditelje ni on ni ja. Ni moj suprug ni ja u Zagrebu nemamo roditelje i svaka čuvanja i svaku uslugu plaćamo. Mislim, imamo i ljude od povjerenja i sve ali moramo se dobro organizirati i zahtjeva to jedan paralelni angažman. Ne možeš samo otić na posao i snaći ćemo se kao i svi'', kaže.

S nestrpljenjem se očekuje kada će kazalište Gavella nakon obnove ponovno otvoriti svoja vrata.



''Ne znam što me čeka, s obzirom da sam posljednju predstavu radila baš sad na proljeće, igrali smo je u tunelu Grič. Imamo sad u rujnu gostovanje u Novom Sadu. Vraćam se na kazališna gostovanja, među svoje kolege. Gavella je postojala cijelo vrijeme samo smo igrali po alternativnim prostorima i evo sad nas ponovno čeka povratak na daske koje život znače. Veselim se, ne znam što mi slijedi'', zaključila je.

