Glumačka legenda malih ekrana i zvijezda serije ''Dallas'' samo za In magazin raspričala se o neočekivanoj ljubavnoj romansi s kolegicom u osmom desetljeću!

Ljubav čeka iza ugla kad joj se najmanje nadate. U to se uvjerio i Patrick Duffy, glumačka legenda malih ekrana. Zvijezda serija Dallas te Dragulji i strasti, u ekskluzivnom intervjuu s našom Aleksandrom Keresman za In magazin raspričala se o neočekivanoj romansi s kolegicom u osmom desetljeću. Kako je započela vrlo moderna ljubavna priča te kakvi su mu planovi za posjet Hrvatskoj, doznajte u idućim minutama.

Patrick Duffy televizijska je legenda čija se karijera proteže kroz više od tri desetljeća, no publika ga i danas najviše pamti po ulogama u kultnim sapunicama Dallas te Dragulji i strasti, kao i humorističnoj seriji Korak po korak, koja se 90-ih vrtjela na našim malim ekranima. Sa svoje 74 godine, i dalje vrlo aktivan, Patrick se vratio najdugovječnijoj sapunici na američkoj televiziji. Dragulji i strasti prošle su godine emitirali svoju 9000-i epizodu.



Prije nekoliko godina također je pričao za In magazin i tada je rekao kako jako želi posjetiti Hrvatsku, pa je li u međuvremenu dobio tu priliku?



''Ne, još uvijek je nisam posjetio. Ali sve sam bliže, mislim da u rujnu snimam film u Mađarskoj tako da sam bar s prave strane oceana.

Kad dođete iz Amerike ne želite samo izaći iz aviona odraditi i otići, to je prilika za stvarno upoznati zemlju tako da nikad ne znate možda se pojavim'', rekao je.



On i ekipa iz Dallasa imali su okupljanje pred 45 godišnjicu koliko je to bilo emotivno?



''Sama činjenica da se radi o 45 godina je emotivna Nije bilo emotivno u smislu nismo se užasno dugo vidjeli nego zato što se okupljamo kao nekadašnja obitelj i okupili smo se svi živući članovi, a to je emotivno jer svaki put kad se vidimo ima nas nešto manje'', rekao je.



Njegovi počeci na malim ekranima sežu u daleke 70-te, kada se pojavio u znanstveno-fantastičnoj seriji Čovjek s Atlantide. Ulogu posljednjeg stanovnika izgubljenog grada možda ne bi ni dobio da nije bilo njegove sestre.



Malo dalje u prošlosti, na njegovim samim počecima, rekao je kako je njegova sestra koja je bila svjetska prvakinja u ronjenju zaslužna za to što je dobio svoju veliku priliku u Hollywoodu.

''Daleko prije nego sam otišao u Los Angeles, dok sam živio u Seatlleu moja je sestra bila prvakinja, instruktorica i snimila je film sa Jacquesom Cousteauom gdje je hvatala hobotnice tako da kad sam imao 15 odvela me u ocean i naučila me roniti. Proces audicije za Čovjeka s Atlantisa bila je klasična glumačka audicija, dođeš, nisu sigurni, pa dođeš opet, ali kad su me napokon stavili u bazen tad im je sjelo da ja mogu to odraditi bez da paničarim'', ispričao je.

Sve ostalo je povijest. Iako vjerojatno nije ni sanjao tako uspješnu dugovječnu karijeru, još manje se nadao kako će u sedamdesetima ponovno pronaći ljubav, i to na setu Dragulja i strasti.



Danas ima još nešto intimniji odnos sa jednom od kolegica..



''To je ljepota našeg posla i velika sreća koju sam imao u životu, imam 74 godine, bio sam sretno oženjen s predivnom ženom 48 godina, nakon što je ona preminula rekao sam sebi ovo je bilo lijepo, dvoje djece, četvero unučadi, moj život je potpun i zadovoljan sam. No naučio sam veliku razliku između zadovoljstva i sreće. Linda i ja kad smo krenuli komunicirati nismo bili neki prijatelji, bili smo poznanici u industriji no zbog zajedničkog prijatelja kad je krenuo kovid nas troje smo pričali svak na svome kraju države i polako je naš prijatelj izašao iz razgovora i ostali smo nas dvoje. Prvo dopisivanje, pa telefon, onda facetime, pa zoom.'', ispričao je.



''Znam, kakav upad, no udvarali smo se jedno drugome a da nikad nismo bili u istoj prostoriji, nikad se dotakli, držali za ruke'', dodao je.



Puna dva mjeseca iz večeri u večer tiho je tinjala romansa.



''Svaku večer smo završili s riječima vidimo se sutra, odmori…i taman prije kraja razgovora rekao sam ok sutra u 7 se vidimo, volim te i zatvorio laptop. I smrznuo sam se, rekao sam riječ na „l“. Uhvatila me panika, kasnije mi je rekla da je ona ostala u šoku i pokušavala shvatiti jesam li to doista rekao. Tako da je iduće večeri bilo vrlo nelagodno u početku….no zaključili smo moramo se vidjeti. Vozio sam 23 sata do njene kuće i od tad smo zajedno, sad će nam biti treća godišnjica'', ispričao je.



A miješanje privatnog i poslovnog u njihovu se slučaju pokazalo kao savršen recept.



''Shvatili smo koliko je to zabavno, držati se na ruke na setu, ja se nikad s nikime nisam držao za ruku na setu. Išli bismo na ručak zajedno i zajedno išli kući'', kaže.

Iako priznaje kako danas više ne roni niti jaše konje, osim ako mu posao ne nalaže, i dalje je predan stolarstvu.



''Imam vremena između poslova tako da zaista dosta toga radim sam, preuređujem. Kad smo krenuli Linda i ja htjela je obnoviti pješački most kod sebe u Coloradu no kad je vidjela koliko to košta rekao sam ne molim te ja ću to. U dva tjedna sam ga napravio i sad ga zovemo most ljubavi….da znam..užasno sladunjavo'', priča.



Dok se polako bliži osamdesetoj, Patrick nema namjeru nestati s malih ekrana, dapače, mnogo je još glumačke iskre u njemu.



''U ovoj industriji je mnogo lakše stariti kao muškarac, ja sam toga svjestan. Više me ne plaćaju da skidam majicu i glumim junaka, sad me plaćaju da se ne skidam i igram djedove, ali djeda uvijek trebaju'', zaključio je.



