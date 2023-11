Glumačka legenda Dejan Aćimović o roditeljstvu u 50-ima: ''Kad si prošao sve, sigurno na drugačiji način gledaš ono što imaš''

Glumac, redatelj, menadžer i ponosni tata dvoje mališana, glumac Dejan Aćimović gotovo je neuhvatljiv za intervjue, dok balansira sve svoje uloge. No za naše je kamere nakratko stisnuo pauzu i otkrio kako održava formu i nakon više od 30 godina na glumačkoj sceni, te kako izgleda roditeljstvo u 50-ima.

Markantna pojava Dejana Aćimovića teško da će proći nezamijećeno u bilo kojem filmskom ili televizijskom projektu u kojem se pojavi. Ne čudi zato da ih je nanizao više od 60, iako, ovaj redatelj, glumac i menadžer, pomno bira svaki lik.

''Danas igram samo ono što me jako inspirira, što me jako privlači, idem toliko daleko u nekim stvarima da neću reći inzistiram ali pitam s kim ću igrati jer puno je godina iza mene i ne da mi se raditi svašta'', objasnio je.

No ulozi u dugometražnom prvijencu Jasne Nanut nije mogao odoljeti jer, iako naoko vrlo ozbiljan i strog, na komičnom terenu, Dejan i taj aspekt svojeg karaktera pretvara u prednost.

''Za mene glumački ima snagu jednog Branda, on je intuitivan glumac i ta njegova intuicija je fantastična. Dejan postaje smiješan, on kad govori rečenice je mrtav ozbiljan i onda taj humor dolazi do izražaja.

U situaciji u kojoj se nađe, da vam ne kvarim iznenađenje oko toga koja je njegova uloga, u filmu je smiješan upravo zato što se nalazi u jako neobičnoj situaciji'', objasnila je Jasna Nanut.

U više od 30 godina glumačke karijere, Dejan je svladao gotovo sve, od arapskog jezika i mačevanja do jahanja, a ni danas ne usporava, ako ne mora.

''Održavam fizičku formu tako što ne mogu stat na koljeno od boksa hodanja, bicikla, vježbanja da ostanem u nekoj kondiciji a drugo treba mi vremena da se prilagodim i da uđem u to što mi se da a ja sam kako se kaže štreber makar ne bi rekli na prvi pogled, volim znati, kako zašto gdje, imam puno pitanja i tako se pripremam. Ali za sve to je bitno da imaš smiren život, ja imam dvoje male djece kojima sam posvećen jako i koji ti daju taj balans, smiruju te, kad god ti istrčiš negdje oni te spuste'', priča.

A postati roditelj prvi put u 52. godini, sa sobom nosi prednost bogatog životnog iskustva.

''Kad u 50-ima dobiješ djecu, kad si prošao sve, kad znaš toga jako puno, sigurno na drugačiji način gledaš ono što imaš. Ja želim učestvovati u odrastanju svoje djece na bilo koji način, kad snimam pet, sedam dana dogovaram s producentima i u ugovoru čak imam da oni dođu kod mene, kad sam van Zagreba, legnem s njima i probudim se s njima, da provodim što više s njima. Ja imam veliku sreću da moja supruga ne radi, odnosno da se bavi s djecom a to je posao koji je zahtjevniji, teži, za koji treba više vremena, koncentracije volje, želje, ljubavi. Tako da imam tu balans da ja mogu istrčati van za svojim poslovima i ponovno se vratiti u tu neku svoju bazu u kući, da je sve izbalansirano na svom mjestu'', kaže.

Još uvijek nije potpuno siguran u istinitost one narodne - mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga, ali sretan je što je sin Andrija naslijedio njegovu strast prema sportu.

''Sin mi se zagrijao za sport jako što sam neizmjerno sretan, trenira đudo, plivanje. Ne volim dolaziti tamo, pokazivati se, ima puno roditelja koji gledaju djecu, ja ga pogledam tamo kroz staklo kako to ide ali pitam trenera kako ide plivanje jer vidim kasni 15 min. Vidim ga pliva u malom bazenu kraul, ja mu kažem moramo ići, gdje si, kaže bio je slobodan mali bazen, morao sam se rasplivati. Pitam trenera kako ide - kaže kao da se sprema za Pariz olimpijadu.

Dok još čekamo vidjeti hoće li njegov nasljednik biti nova olimpijska ili pak glumačka zvijezda, ponosnog tatu u kinima diljem Hrvatske gledamo u komediji Sedmo nebo, u kojoj će vas zajamčeno nasmijati do suza.

