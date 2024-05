Giuliano se osvrnuo na komentare da je mogao napraviti veću karijeru: ''Dan danas mi to kažu često"

Jedan od naših najboljih muških vokala Giuliano snimio je videospot za singl, s kojim je prije desetak dana nastupio na Zagrebačkom festivalu. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, ovaj Splićanin osvrnuo se na komentare da je mogao napraviti veću karijeru, otkrio je kako je odbio pjesmu koja je kasnije postala velik hit te zašto nikad nije bio dio nijednog estradnog klana.

Bivše i sadašnje ljubavi opjevane su u mnogim pjesmama, a sada su i buduće, čini se, došle na red. Tako barem u novom singlu ''Onoj koja moja zauvik će bit'' poručuje Giuliano koji je s ovom baladom imao zapažen nastup na Zagrebačkom festivalu. Novi singl je sada dobio i pripadajući videospot.

"Tehnički podaci o pjesmi, pa nova je još, prešla je dvije tisuće km, prvi vlasnik, jeftino. Zezam se, napravio ju je moj dragi prijatelj Rudi Dvorski, koji inače radi pisme Ivici Sikiriću Ići. Pogodio me je, kako se kaže, prstom u oko", izjavio je pjevač.

Ovom Splićaninu iznimnih vokalnih sposobnosti, mnogo ljudi kaže da je s obzirom na talent, mogao napraviti puno više.

''Dan danas mi to kažu često. A ja im odgovorim sve je onako kako je trebalo biti. I ne bih htio mijenjati ništa. Ma ni za čime ne žalim, lijepo sam prošao sve što sam trebao proći, dobro i loše. I dobre i loše stvari su me napravile kakav jesam", smatra Giuliano.

U 30 godina dugoj karijeri, uz njegovo ime se nikad nisu vezali skandali.

''Ima bit da sam ja dosadan ovima koji se bave time. Ja volim što jednostavniji, normalniji život, volim se podružiti s ekipom, gradelavat, poći na pikado, ljeti na more i na ribe. To je to", izjavio je.

Svo ove vrijeme na sceni Giuliano nikad nije bio dijelom nijednog estradnog klana.

"''Treba naučiti plivata među morskim psima. Ja sam cijeli život bez ikakvog klana, samo ja i moji prijatelji", zaključio je.

Zaštitni znak na početku njegove karijere bila je duga kosa koju je morao ošišati zbog služenja vojnog roka. A jednog dana, kaže, nije isključeno ni presađivanje kose.

“Ako mi otpadne sve s glave, posadit ću dva čuperka, haha”, našalio se.

Omiljeni pjevač je već 20 godina u braku sa suprugom Kristinom, a zajedno su dobili i sina Marka.

"Stariji je od mene, hahah! Voli slušat glazbu, ali samo kompjuteri, programiranje", otkrio je Giuliano.

Na pitanje koliko je u njegovu slučaju teško uskladiti obiteljski život s karijerom, šarmantni 51-godišnjak odgovara: ''Ma navikneš na to, takav je posao. Mane su što te nema često doma, a druga mana je kad si doma si non stop doma, haha", zaključio je.

Iako je tijekom karijere osvojio brojne nagrade, najveća mu je, kaže, kad nove generacije od riječi do riječi pjevaju njegove tri desetljeća stare hitove. Ipak, jedan hit koji je prvo bio namijenjen njemu, nije prepoznao.

''S Buđenjem sam trebao snimiti duet što je Cetinski snimio pa nisam prepoznao pjesmu, haha. Žao mi je i nije mi žao, Tonyu je to stvarno super leglo i bio je veliki hit, ali, eto, sad kad si me pitao, mislim da ovo još nisam nikome rekao", priznao je.

Ovaj svestrani slavuj se okušao i u politici i mjuziklima, a već tri godine ima i svoj večernji radijski show.

''Definitivno je lakše pjevat dva sata, nego govorit", zaključio je.

Njegov koncertni raspored ispunjen je sve do nove godine, a nakon Zagrebačkog festivala, u lipnju ga čeka i nastup na Melodijama Jadrana, gdje će izvesti pjesmu koju mu je nakon čak 20 godina napisao Tomislav Mrduljaš, zaslužan za Giulianove najveće hitove.

