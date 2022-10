Volonterski projekt "72 sata bez kompromisa" započeo je velikim humanitarnim koncertom u Splitu, gdje su se prikupljala sredstva za gradnju kuća u Petrinji. Na pozornici su se izmjenjivali Giuliano, Petar Dragojević, Cambi i ostali glazbenici koji žele skrenuti pozornost na još uvijek aktualna pitanja oko pomoći stradalima u velikom potresu. Što ovih dana Petra Dragojevića čini iznimno ponosim te kako je Giuliano proslavio 20. godišnjicu braka, zna Hrvoje Krolo.

Humanitarna brucošijada najavila je početak akcije volonterskog projekta "72 sata bez kompromisa". Iako se sada možda rjeđe spominju područja stradala u razornim potresima, splitski studenti ne žele da sve padne u zaborav.



"Studentski Katolički centar već dvije godine volontira na Banovini i uvidjeli smo potrebe ljudi tamo i ove godine smo usmjerili sve donacije ovog koncerta jednoj potrebitoj obitelji za izgradnju kuće. Volontiramo svakodnevno tako da vidimo koliko su ljudi u potrebi i koliko ljudi trebaju našu pomoć, a evo i mi studenti putem zabave možemo na neki način pomoći.", kaže Anita Buterin.



Uz dobru glazbu atmosfera je dovedena do usijanja, a upravo su glazbenici oni koji uvijek prvi uskoče kada su u pitanju humanitarne akcije. Giuliano, Petar Dragojević, Cambi, Grupa Best - samo su neki od izvođača koji su svojom pjesmom zabavili okupljene. Svi su u jednom složni - o Banovini se treba govoriti češće.



"Ne da bi se trebalo pričati non stop nego, ma evo sad će dvije godine od tog potresa nesretnog i što se dogodilo u međuvremenu? Ja sam bio gore, imam prijatelja gore, doduše ima sreću nije baš loše prošao kao drugi ali stari moj skoro se ništa nije dogodilo. Treba pričati non stop i treba pričati o tim ljudima.", smatra Giuliano.



"Šteta da se to zaboravi i stavi u drugi plan jer to je uvijek aktualno i sve te kuće još uvijek nisu obnovljene tako da treba napraviti sve što se može'', kažu Jure Nikolić i Joško Tranfić iz klape Cambi.



"Malo nas je korona sve izludjela i nisu se mogle raditi akcije ali evo hvala Bogu da je nekako krenulo sve i da se počinje lagano organizirati i skupljati novac da se može spasit nekoga i nekome pomoć i mislim da je to danas najljepše.", priča Petar Dragojević.



Upravo je Giuliano zbog humanitarnog koncerta propustio obilježiti 20. godišnjicu braka, no kaže, supruga ima razumijevanja, a pogotovo kada su u pitanju ovako hvalevrijedne akcije. Pjevač nam otkriva i tajnu dugovječnog braka.



" A slušaj ako se sad razvedem znaš ko je kriv. Nema ti tu tajne, tajna je ne pričati o tome i na pola u šali ili iskreno i istinito, ali žena je uvijek u pravu ako misliš da ti imaš sve. A onog dana kad ti pukne film onda nije dobro. Prvih dvadeset je prošlo pa ćemo vidjeti što ćemo sad kad smo se zagrijali.", priča Giuliano.



I Petar Dragojević u svojem domu ima razloga za slavlje, naime, njegov najstariji sin krenuo je glumačkim vodama.



" Upravo je dobio u filmu glavnu ulogu i evo sad će započeti snimanje. Ne mogu otkriti koji je film i o čemu se radi ali vidjet ćete, bit će zanimljivo. Ponosan sm, kako neću biti kao otac. Ja sam ga vodio na te audicije, prepoznali su ga. Ja mu ne mogu dati savjet jer nemam iskustva s tim ali su rekli da je talentiran i da je odličan u tome, tako da ga ja podržavam i maksimalno sam uz njega", zaključio je Petar Dragojević.



A uz ovakve humanitarne akcije trebamo biti svi jer jedino kada se svi udružimo, može doći di promjena.

