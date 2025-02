Giuliano o cijenama koncerata koje nije dignuo: ''Živimo u vremenima gdje je sve skupo za poludit...''

Iako je, priznaje, lijen za snimanje videospotova, Giuliano ih je sad snimio dva. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, splitski pjevač otkrio je zašto već godinama nije podignuo cijenu koncerata, tko ga je najviše iznenadio u njegovu radijskom showu i zašto su pedesete nove tridesete.

Pjesma ''Svit nek' stane'', koju je Giuliano lani s Dikatorima izveo na Melodijama Jadrana i osvojio srca slušatelja, napokon je dobila i videospot čije kadrove premijerno gledate.



''U subotu ili nedjelju je bio festival i svirali smo nakon tri-četiri dana negdje, publika je odmah tražila pjesmu na prvoj svirci što je odličan znak. Stvar je vrhunska, hvala Tomislavu Mrduljašu na dobroj pjesmi. Ja i on se znamo i radimo otkad je on bio dijete, zezam se, otkad sam ja krenuo, koliko sam imao 20 godina'', ispričao nam je Giuliano.

Jedan od naših najboljih vokala je ubacio u petu brzinu pa je snimio i videospot za baladu ''Onoj koja moja zauvik će bit'', s kojom je nastupio na prošlogodišnjem Zagrebačkom festivalu.



''Dugo, dugo ništa i onda smo snimili dva spota, tako da sam miran sad neko vrijeme, ne treba snimati ništa'', našalio se.

Uz glazbu, ovaj svestrani slavuj obožava i glumu pa ćemo ga tako uz Franku Batelić i Anu Uršulu Najev uskoro gledati i u mjuziklu ''Fatimsko proročanstvo'' Branimira Mihaljevića.



''Čak sam bio nominiran za kazališnu nagradu, ušao sam među pet kazališnih glumaca, što je meni koliko je god bilo lipo i drago čut' nekako mi i nije bilo drago jer što će glumci reć', što je ovaj sad tu nešto došao'', priča.

A već četiri godine, Giuliano svake srijede ima svoj večernji radijski show.



''Pa recimo Alen Nižetić mi je prvi opsovao u emisiji, najviše me je nasmijao Gobac, a najviše me iznenadio i to pozitivno Jacques Houdek. Dakle, Jacques je kralj, došao je u emisiju, donio je 5 kila janjetine, neće meni nitko biti gladan kad Jacques dolazi u goste, odličan je.'', ispričao je Giuliano.

Miljenik publike od početka karijere koja traje više od 30 godina, podržava mlade glazbene snage.

''Ja sam odmah znao da će Adi Šoše biti super čim je obradio moju pjesmu ''Gdje smo mi'', dok još nije bio puno poznat. Momak je odličan, imali smo par koncerata skupa, odlično funkcionira na bini, ima dobar bend, Lojo mu piše vrhunske pisme. I evo, sad smo skupa, gost sam mu 09. veljače u Lisinskom.'', priča Adi.

Neke od svojih najvećih hitova izveo je na Dori, a na pitanje kako komentira ovogodišnje domaće uzdanice za odlazak na Eurosong, odgovara.



''Nisam čuo sve pjesme. Čuo sam grupu Magazin. Tonči me je iznenadio, ono nema veze s Magazinom, ono je ludilo. Lorena je super'', govori.

Iako će u svibnju proslaviti 52. rođendan, za Giuliana često kažu da je poput vina, što stariji, to je bolji.



''52, s ponosom ih nosim, svaka sijeda svoje zašto ima. Mogu ti samo reć' da se osjećam bolje nego ikad, imam više energije nego ikad i možda su i u pravu kad kažu da su pedesete nove tridesete.'', zaključio je.

A evo kako zamišlja svoju glazbenu mirovinu.



''Pretpostavljam da ću završiti bradat negdje uz more s tunom u ruci, uz gradele. To volim cijeli život, da bude sve mirno, opušteno i što bliže moru.''

Na radost njegovih mnogobrojnih obožavateljica, Giulianova mirovina je još jako daleko.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.