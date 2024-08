Pitali smo Nebojšu Slijepčevića gdje je završila Zlatna palma iz Cannesa: ''Nisam od onih koji imaju oltare s nagradama...''

Vodimo vas na Brač, ravno u šušur tamošnjeg filmskog festivala, koji obilježava svoje prvo desetljeće. Goran Višnjić, Vinko Brešan te Nataša Janjić Medančić samo su neki od poznatih Hrvata koji su uživali u gledanju filmova na najvišem hrvatskom otoku. Što su nam otkrili i tko je bio posebno emotivan, doznajte u priči Aleksandre Keresman za In magazin.

''Vis sa vis Nevija Marasovića, Comic Sans i možda Leto kad sam naučila letjeti, to su neki filmovi koji su uspjeli ubosti prave boje ljeta'', izjavila je Nataša Janjić.

Zato ne postoji bolja kulisa za filmski festival od domaće obale, posebno otoka Brača, koji već desetu godinu zaredom okuplja kako iskusne filmaše, tako i one koji to tek streme postati. A najslađi su oni emotivni trenuci, poput susreta Gorana Višnjića s producentom Grahamom Broadbentom, zaslužnim za njegov prvi veliki korak u filmski svijet, na projektu Dobro došli u Sarajevo.



''To je jedan od meni dražih filmova i proveli smo jako zanimljivo vrijeme, prvi put na velikom filmu, internacionalnoj koprodukciji i ostali smo u kontaktu i nakon toga ali nismo se vidjeli dosta dugo tako da kad mi je Bruno rekao da će Graham bit tu na festivalu to je bio jedan fantastičan bonus'', priča Goran Višnjić.

''Na samom početku nisam mogao zamislit u što će ovo izrasti ali mi je drago da smo tu gdje jesmo i da nam se i strani filmaši vraćaju jer cilj Bračkog festivala i povezivanje mladih filmaša s onim iskusnijima tako da izmjenjuju iskustva i znanja'', govori organizator Bruno Mustić.

Bila je ovo prilika i za gledanje caneskog laureata ''Čovjek koji nije mogao šutjeti'', čija Zlatna palma, doznajemo, još nema svoje posebno mjesto.



''Još uvijek je nekako odložena na policu, ne znam ni da će dobit neko mjesto jer nisam ja od onih koji imaju oltare sa nagradama, to obično završi negdje u nekom ormaru pa se ponekad pogleda da se uvjerimo da je stvarno, tak će bit i sa palmom'', govori Nebojša Slijepčević.

A postoji i šansa da se palmi pridruži prestižni Oscar.



''Ono što nam predstoji idućih mjeseci je obilazak festivala, davanje intervjua, skretanje pažnje na svoj film. To je sve jedan ozbiljan projekt koji možda donese neki uspjeh no nisam ni blizu toga da bi maštao o tome nego samo razmišljam o poslu pred nama'', dodao je.

Najviše uživa u gledanju filma zajedno s publikom, koja je u Hrvatskoj odlično prihvatila komediju Živi i zdravi. Priču u kojoj junakinja Dragana, dva dana prije vlastitog vjenčanja, donese odluku, kako do istog neće doći.



''Čini mi se da rezonira bolje u Hrvatskoj nego igdje drugdje jer mislim da se ovi moji Crnogorci malo vrijeđaju zbog filma, a u Srbiji pak neke stvari ne razumiju koje su više primorskog karaktera, tako da mislim da će u Hrvatskoj najbolje funkcionirati'', istaknuo je Ivan Marinović.



''Vidjeli ste i večeras reakcije publike, točno sam pratio kako žene reagiraju jao ovo isto ja, ovo se meni događalo, a nakon prikazivanja je rekao jedan - ljubavi ovo se desilo meni i tebi sve, bukvalno nije doslovce, ali svi se prepoznaju u tome'', dodao je Goran Slavić.

Njegov imenjak Goran Bogdan, čini se kao da je stvoren za igranje kuma.



''Mislim da je to Gogo odigrao baš onako kako je na Balkanu, kako je prisutno kod nas da će kum za kuma sve napraviti..ona njegova kad kroz zube iscijedi repliku da bi je najradije ubio što radi jednom dobrom momku tu se sve vidi, on je to super odigrao, to je pravo kumovstvo''.

Iako smješten na predivnoj crnogorskoj obali, život na setu nije uvijek bio idiličan.



''Kad pada dinamit kad svi ležimo, to smo snimali tri dana u prašini i u tim kostimima, možda taj kostim je od početka do kraja bio isti kostim koji se nije ni prao ni ništa znači možete zamisliti 30 dana snimanja u istom kostimu da bi bilo onako autentično preneseno, mnogo je tu bilo krvi, suza i znoja'', objasnio je Goran Slavić.

Ako ikad do nje dođe, filmska priča o glazbenom gostu festivala, Vojku V, okupila bi impresivnu ekipu.



''Možda Cristopher Nolan da ide sve unazad, da bude drama, da je intelektualno, nerazumljivo'', zaključio je Vojko V.

A neki glumac da vas utjelovi?

''Mislim da bi mogao Jeremy Irons, ali mladi Jeremy Irons'', zaključio je.

Barem je na filmu sve moguće.

