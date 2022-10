Franka Batelić odbrojava dane do porođaja, no u visokom stupnju trudnoće ne miruje. Na snimanju novog videospota zablistala je u vjenčanici i otkrila da joj blaženo stanje prolazi u najboljem redu te da je na trudnoću podsjete samo dobiveni kilogrami. Je li za drugo dijete pripremila sve u ružičastom ili plavom, Franka je ispričala našem Davoru Gariću za In magazin!

Za snimanje svojeg novog videospota Franka je odabrala ni manje ni više nego vjenčanicu!



''Hahahha...Tako izgleda, stvarno! Može biti, ali iskoristili smo tu haljinu za snimanje spota, možda jedino u što stanem trenutno da izgleda kako treba...'', kaže Franka.



U visokom stupnju trudnoće, svoje je emocije ispoljila, kako drugačije, nego pjesmom.



''Emotivna balada, zezali smo se da ne može bit da Viktor ima pjesmu, a beba nema, šalim se. Branimir Mihaljević je složio ovu predivnu baladu. ''Priča o nama'' se zove'', otkriva.



''Ja obožavam pjevati balade i mislim da mi svi pjevači najviše volimo u sebi pjevati balade, a pogotovo kad smo ovako ranjivi i emotivni kao u trudnoći'', kaže Franka.



A mnogi ne znaju da je dobar dio svojih videospotova Franka snimila u drugom stanju.



''Ček samo malo, jedan, dva...da, da, treći spot! Četvrti? Šapću sa strane četvrti! Koji je bio? Molim? A, je, je, samo nitko nije znao osim mene jer je to bilo skroz na početku...''Ljubav, ništa više!'', kaže te dodala:

''Moram priznati da mi je ovaj nekako u najvišem stupnju trudnoće da ga snimam, tako da će mi ostat zasigurno u posebnom sjećanju, ali bilo bi mi žao da nemam spot za ovu pjesmu jer je stvarno posebna'', kaže Franka.



Posao, dakle, ne pati, a kakva je situacija na obiteljskom planu?



''Dobra je situacija, super je situacija, evo radimo na privikavanju Viktora, nekako ide sve svojim tokom, polako, puno opuštenije nego prošli put, sve je normalno, sve je super'', kaže Franka.

Je li Viktor svjestan da mu stiže braco ili seka?

''Sumnjam čisto da je svjestan. Možda on misli. On misli da će se odmah igrat čim se beba rodi, ali polako ćemo to sve, bit će sve OK'', govori.



Spol bebe Franka još drži u tajnosti, no hoće li odjeća biti ružičasta ili plava?



''Nije ni u jednom ni u drugom. Ovaj put sam jako kampanjski pristupila tome i rekla samo polako, go with a flow, kako bude bit će, imamo sve od prošlog puta'', kaže.



A u prvoj trudnoći Franka je bila tipična trudnica koja se brinula o svakom detalju. U drugoj je to malo drugačije.



''Pa prvi put sve guglaš! Prvi put sve guglaš i ja sam bila ta. A drugi put, nekad zaboravim koji sam tjedan, kao moram se podsjetit, nekako ide sve puno lakše, puno opuštenije i baš uživam'', kaže.



''Ovaj put ne stignem razmišljat, jedino me podsjeti težina na to da sam trudna, ali uz malo dijete ne stigneš ništa. Uopće se ne zamaram s kilogramima. Stvarno ne, stvarno ne. Mislim da je to sastavni dio života i nekako je normalno da će u trudnoći doći kile, ali isto tako i odu'', kaže.



Lijepa Istrijanka broji dane do porođaja, no vremena za odmor nema. Uz novi videospot, najavila je još poslovnih angažmana.



''Pa sve se to stigne! Gle, ja to od doma. Korona nas je naučila da možemo sve i od doma raditi, tako da mislim da se sve može kad se hoće, spremamo jedno super iznenađenje. Pa evo bit će oko mog poroda ili malo kasnije, ali uglavnom vidjet ćete, stvarno je super'', najavila je.

Ono što možemo otkriti je da novi videospot za pjesmu ''Priča o nama'' izlazi 10. listopada.

