Duško Lokin moli za ozdravljenje Jasmina Stavrosa: ''Nadam se da će sve biti ok i da se uskoro vidimo...''

Gotovo 50 izvođača iz Hrvatske i regije u lipnju će nastupiti na festivalu u Vodicama. Mladen Grdović, Lidija Bačić, Bebek, Opća opasnost, Daniel Popović, samo su neki od glazbenika koji se spremaju za ovaj veliki glazbeni događaj. Kako teku pripreme, ali i što je još novo na estradi, otkriva naša Julija Bačić Barać.

''Vodice, sunce, more, ljeto, nema ni jedan razlog da se ne bude u Vodicama'', kaže Pero Galić,

''To je jedno lijepo vrijeme početka ljeta'', složio se Željko Bebek.

''Kad god imam priliku za otići na more, ja ću iskoristiti poziv za otići na more'', iskrena je Pamela Ramljak.

Sunce, more i mnogo dobre glazbe - razlozi su zbog kojih će pola estrade 9. i 10. lipnja biti na festivalu u Vodicama. S novom pjesmom stižu i Feminemke.

''Nama uopće nije taj pjevački dio problem, najveći problem je što ćemo obući nas tri zajedno da smo usklađene, to nam je ono zadaje nam glavobolje'', priznaju.

Što će odjenuti za ovaj veliki glazbeni spektakl, već se planira.

''Bit će nešto lijepo, seksi, kao i uvijek'', dodala je Lidija Bačić.

Duško Lokin se na press konferenciji, na kojoj je najavljeno ovogodišnje izdanje festivala, pojavio prvi put u javnosti nakon što mu je preminula supruga. Za ozdravljenje prijatelja Jasmina Stavrosa, kaže, stalno moli.

''Ja sam ga zvao, pa sam mu slao poruke i on i je odogovorio jednu poruku sve je ok, nadam se da se uskoro vidimo eto nadam se da će se sve završiti dobro. Ovog trenutka bi svi kolege pjevači, pogotovo mi prijatelji bliski njemu trebali bi se svi moliti za njega da što prije dođe u naše društvo i s nama da se druži na festivalu', dodao je Duško.

Upravo to druženje kolege ističu kao jedan od razloga zašto već godinama dolaze u Vodice.

''Lijepo da se glazbenici jedan put godišnje druže i da to budu oni koji su aktivni jer drukčije u Vodice ne možeš doći, moraš imat novu pjesmu, specijalno za taj festival'', kaže Željko Bebek.

''Zadnjih godina se događa da čak odbijam i nastupe da bi došla na CMC festival, to mi je normalno, moram doći na festival, tako da volim to dvodnevno ddružnje i veseli me i ove godine'', kaže Lidija Bačić.

''Šibenik i Vodice, dolje imam jako puno prijatelja, inače tamo često idem tako da mi je to otići, posjetiti prijatelje, usput se podružiti s masu mojih kolega biti tog šušura i uživati'', kaže Amir Kazić Leo.

Alka Vuica nastupit će s pjesmom na kojoj će joj gošća biti Ella Dvornik.

''Ona je multitalent i multipraktik, jedno fenomenalno biće, Elica je baš veselje'', kaže Alka.

Za ovo Alkino modno izdanje kriv je Mrle iz LETA 3.

''Kapu mi je izradio, odnosno dao izraditi Mrle po mojoj želji, rekao je da samo moram izmjeriti glavu i eto to je poklon od LETA3. Jer sam glasala za njih i navijam za njih aposlutno'', dodala je Alka.

A za glazbenu karijeru svojeg sina navija Željko Bebek. Mladog Zvonu znaju već svi kolege.

''Postalo nam je normalno, zajedno smo uvijek, mislim da nije više čudno da smo otac i sin opet zajedno'', rekao je Zvone Bebek.

S novom pjesmom stiže i Daniel Popović, ali priznaje nam, bez Đuli ne prođe nijedan njegov dan.

''Di god krenem, di god prođem kamo god se skrijem prepoznaju me i u mraku, netko možda nije siguran pa kažu Đuli i onda se ja uvijek okrenem', kaže Daniel.

Više od 40 izvođača iz Hrvatske i regije i ove godine priredit će pravu glazbenu feštu u Vodicama, jedva čekamo.

