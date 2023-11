Kakve su slavne Hrvatice u poznavanju automobila? Odgovori bi vas mogli iznenaditi!

Revija jesensko zimske kolekcije modnog brenda Duchess održala se u jednoj automehaničarskoj radionici, pa smo istražili kakve su slavne Hrvatice u poznavanju automobila i koliko često svoje limene ljubimce voze na servis. Mogli biste se iznenaditi odgovorima. Ovu fashion-automehaničarsku priču donosi naš Davor Garić za In magazin.

''Svi su mi došli čestitati, svi su oduševljeni'', bili su prvi dojmovi Snježane Schillinger nakon revije njezinog modnog brenda Duchess.



''Ajme, i ja sam oduševljan i pod dojmom tako da uopće ne znam što ću ti sada odgovorit. Uglavnom, ja uvijek za tu jesen zimu krenem s crnom bojom, na kraju kad sve lookove posložim za reviju, vidim da ima sve samo ne crne, tako da se više uopće neću ograničavati s tim tamnijim nijansama za jesen/zimu, na kraju uvijek ispadne nešto šareno. Nit vodilja je neka bordo crvena boja'', objasnio je modni dizajner Antun Tin Brišar.



''Mi smo to tako napravili u toj nekoj našoj varijanti rocka. Naravno tu su naše basic haljine koje uvijek ponavljamo, ali imamo i jako puno večernjih haljina. Mislim da će to za ovo blagdansko vrijeme biti jako dobro'', dodala je Snježana.



Svojom je pojavom na reviji sve izenenadio suprug bivše predsjednice, Jakov Kitarović koji je nove fashion komade pratio iz prvog reda. Glumica Darija Lorenzi Flatz zablistala je u haljini nalik na vjenčanicu.



Ivana Lovrić iz Colonije pala je pod utjecaj Barbie, a Borna Kotromanić je iznenadila kravatom.



Revija je održana na pomalo neobičnoj lokaciji - u automehaničarskoj radionici. Idealna prilika da provjerimo kakve su po tom pitanju slavne Hrvatice.



''Iskreno, nikad nisam odvela auto kod automehaničara, volim to prepustit nekako muškim polovicama, uvijek kažu da će mene zeznut pa onda...'', objasnila je Ivana Lovrić.



''Gle, ja se zalažem za to da se sve dijeli, da nema muško ženskih poslova tako da kako tražim da se pomaže u kući, tako i ja odvezem auto na servis'', rekla je Darija Lorenci Flatz



''Dragi mi je da ja idem automehaničaru, a i otac mi odveze auto koji put na popravak'', kaže Ivana Delač.



A razumiju li se naše dame u konjske snage, filtere ulja, karburatore, gefufne, cincilatore i ostale automobilske pojmove.



''Ne, ništa se ne razumijem! A kao ja sam injženjerka elektrotehnike pa bih trebala možda nešto znati, ali uooće, ništa, nula bodova...'', priznala je Ivana Lovrić.

''Ništa! Ja sam ono pravo žensko koje se razumije u neke druge stvari i menadžment, ali ne mendžment automobila'', priznala je Ivana Delač.



Borna neće zaboraviti situaciju s tamošnje autoceste dok je još živjela u Švicarskoj.



''Meni bi ti se znalo desiti da na autoputu ostanem bez goriva, zamisli tu anegdotu. Nije to, sad bih ja još uvijek imala koga nazvati da mi dođe sa rezervoarom i da mi riješimo taj moj problem, ali oni te globe zbog toga jer ometaš promet tako da je to stvarno bio show'', priča Borna Kotromanić.



Dariju Lorenzi Flatz uskoro očekuje i kraj jedne uzbudljive faze života



''Kumovi se bliže kraju, još snimamo, još malo...Tako da su to podijeljeni osjećaji, nakon dvije i pol godine se rastajemo, malo je i tužno, ali i veselim da mi se malo vrati život, da kad me netko pozove na kavu ja kažem ''Može!'', kaže Darija.



A neki su već krenuli s pripremama za blagdane.



''Negdje sam danas pročitala da tko okiti jelku ranije da je taj sretnija osoba. Ne znam, mislim da smo svi sretni kad blagdane možemo proslaviti u obitelji, kad im možemo birati poklone. E to je sad moje - osluškivati tko što želi i onda potrčati po upravo to'', priča Ivana Delač.



Po nove ideje za svoju sljedeću fashion bajku već kreću Snježana i Tin. U njihovoj kreativnoj radionici uvijek je uzbudljivo.



''Pa možda je na početku bilo malo više tih svađica, ali sad već kako smo u kontinuitetu, već znam kako ona razmišlja, ona već zna kako ja razmišljam, onda imamo jedan drugačiji pristup tako da sve teče stvarno glatko'', zaključio je Antun Tin Brišar.

