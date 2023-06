Poznati Hrvati otkrili su nam kakvi tračevi o njima kruže, a onaj o Miji Dimšić zbilja je teško nadmašiti!

15. jubilarno izdanje festivala zabavne glazbe u Vodicama, ponovno je okupilo neke od najpoznatijih izvođača iz Hrvatske, ali i regije. Miroslav Škoro, Marina Tomašević, Teška industrija - samo su neki od glazbenika koji su se izmjenjivali na vodičkoj pozornici. O čemu se razgovaralo, koji su tračevi obilježili naše zvijezde te zašto se vole vraćati na festival, otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

I ove godine Vodice su bile rasplesane uz pjesme najpoznatijih glazbenika. Glavni trg bio je premalen za sve one koji su željeli uživati u dobroj glazbi. A i izvođači vodički festival vole iz posebnog razloga.



''Ne volim festivale kad su natjecateljskog karaktera, jer sam se nauživala ja tih stresova pa mi to više ne treba, ovo je revijalnog karaktera, zgodno je i blizu mi je Zadar'', govori Marina Tomašević.



''Malo sam se pojavljivao na festivalima ali ovo je revijalnog karaktera i više tip druženja i to i nema što inače ima između izvođača zavidnosti i namještanja'', primijetio je Elio Pisak.



A upravo je samo dobra atmosfera vladala i iza pozornice. Unatoč našim naporima da doznamo koje se teme pretresaju kada su kamere isključene, naše zvijezde su se ponašale kako da imaju zavjet šutnje.



''Uglavnom ti je u početku glazba i onda kad se malo bolje upoznate idu i neke druge stvari. Di si? Kako si? Šta radiš? I iz priče u priču i dođeš do koliko su dugo rađala i to'', šali se Ivana Kovač.



Možda ne vole otkrivati o čemu oni razgovaraju kada nema svjetla reflektora, ali se zato dobro zabave kada čitaju tračeve o sebi.



''Da moj tata ima navodno lanac najpoznatijih ljekarni po Slavoniji tako da je kupio sve moje uspjehe. Doživjela sam da se mog poznanika uvjeravaju da su tu ljekarne – tako ako nekome trebaju neke tablete tu sam za sve što trebate'', ispričala je Mia Dimšić.



''Bilo je stvarno doobrih tračeva, možda bi izdvojila kad te spajaju u vezi s nekim osobama koje nikad u životu nisam vidjela niti upoznala uživo, tako da mi je to jedan od najdražih tračeva'', priznala je Domenica.



''Ljudi su jedno vrijeme brijali da smo mi u vezi. Da smo tople sestre, kako se to zove? I nismo ti mi to opovrgavale, nek pričaju ako nemaju šta gore'', otkile su Feminemke.



Upravo su cure iz grupe Feminnem dobile priznanje za najemitiraniju pjesmu s prošlogodišnjeg festivala. A kada je riječ o prijašnjim nastupima u Vodicama, Miroslav Škoro se prisjetio nastupa na kojem je zaboravio tekst pjesme.



''To je bilo prije 10-tak godina, kad smo Lidija i ja pjevali. Ruku na srce publika vidi da je to full playback. Mi smo nekoliko dana prije mijenjali dosta toga i u jednom trenutku ja više nisam znao kad pjevam ja kad Lidija, ali ispalo je simpatično'', ispričao je.



Ovogodišnja finalna večer prošla je i u znaku Jasmina Stavrosa, kojem su organizatori odali počast kratkim filmom o njemu, a njegovim kolegama neizmjerno nedostaje njegova pozitivna energija.



''Nekad davno su mi znali reći da sam ja i ženski Stavros. Pojam za zabavu i veselje, pogotovo što je on bio i dobar prijatelj, kolega i kad promislim zbilja fali'', govori Marina Tomašević.



''Definitivno da fali. Ne samo Stavros, fali i Aki, fali i Oliver, fale mnogi koji su otišli, ali glazba ostaje'', zaključila je Lea.



A dugo će se uživati i u ovogodišnjoj glazbi koju je iznjedrio festival u Vodicama, uz najave da se već krenulo s pripremama za iduće izdanje glazbene bajke.



