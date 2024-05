Zbog Alena su svi mogli čuti i osjetiti Massima: ''Tu sam pukao, nisam ni ja od kamena''

Alen Bičević ponovno je odnio pobjedu u prošlotjednoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato, a transformacijom u Massima Savića nikoga u studiju nije ostavio ravnodušnim. Svi su mogli čuti i osjetiti Massima zahvaljujući Alenu kojemu su se na pozornici pridružili ostali kandidati, članovi žirija i voditelji i podijelili trenutak zajedništva. Njegove dojmove donosi naša Matea Slogar za In magazin.

Emotivna epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato, Alenu Bičeviću donijela je pobjedu i izmamila suze. Transformacijom u Massima Savića vjerodostojno je prenio uspomenu na ovu ikonu hrvatske glazbene scene.



''Na snimanju sam se još uspio držati na jednoj profesionalnoj razini da odradim to kako treba i to je zaista bilo lijepo međutim taj pobjednički nastup me dotukao, kad su se svi skupili tu sam pukao, nisam ni ja od kamena'', rekao je Alen.



Jer upravo su natjecatelji i svi sudionici showa postali njegov mali krug velikih ljudi.



''Puno se tu toga nakupilo, toliko smo vrijedno radili i nismo se stigli zabavljati i sve se to našlo u toj jednoj epizodi i nakon toliko rada i vremena dođe di to glave da je uskoro kraj'', govori.



Alen je toliko vjerodostojno imitirao Massima te mnogima probudio sjećanja na njega.



''Ja mislim da je ovo jedan od onih nastupa radi kojih uopće su ovakvi showovi izmišljeni. To je jedan od tih nastupa'', priznao je Goran Navojec.



''Cijela ta uloga Massima što se mora izvesti dostojanstveno, smireno, a opet biti on to je jedan veliki problem i velika odgovornost inače kod takvih lica na sceni. Ja ga često izvodim i po stojim nastupima i rado ga izvodim i rado ga imitiram na nastupima, ali ovo je definitivno bila jedna stepenica više'', rekao je Alen Bičević.



Alenu je ovo već treća pobjeda u showu, žiri i preostale kandidate neprestano oduševljava svojim izvedbama.



''Ne kažem da sam imao zahvalne uloge, bile su uloge koje su mi se malo više svidjele, malo manje, ali u svakoj daš 150% od sebe pa nešto proizađe iz toga'', komentirao je.



150% dat će i u idućoj epizodi u kojoj ga čeka transformacija u Tajči!



''Vrckava, plava, hrvatska Merlinka čak me malo i strah, ali jako se radujem i baš me zanima kako će to izgledat'', zaključio je.



A to ćemo doznati već iduće nedjelje.

