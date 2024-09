Ova ljepotica nova je Miss Šibensko-kninske županije: ''Ovo mi je bila želja odmalena!''

Ema Ninić nova je Miss Šibensko-kninske županije. Na sinoćnjem izboru buduća pravnica oduševila je žiri i tako ušla u borbu za glavnu krunu. Je li trenutačna miss Hrvatske uzbuđena prije svjetskog izbora, saznao je naš Hrvoje Krolo.

Dvadesetjednogodišnja Ema oduševila je žiri u Šibeniku i ponosno ponijela krunu svoje županije, s kojom će se natjecati na glavnom izboru za Miss Hrvatske. Ova buduća pravnica otkriva kako je dospjela do izbora.



''Od kad sam bila mala imala sam želju. Uvijek su mi bili fascinantni izbori i sve te lijepe cure sa haljinama i onda malo po malo, hoću dogodine. I došla je godina di sam se odlučila prijaviti i neizmjerno mi je drago što sam se prijavila'', govori Ema Ninić.



A upravo Ena, kao i ostale djevojke, mašta da na njezinu glavu aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić stavi svoju krunu. No prije toga, našu missicu čeka svjetski izbor za koji nam se predviđa velik uspjeh.



''Nadam se da će taj svjetski izbor proći jako dobro. Lucija se vratila zadovoljna, nadam se da ću i ja. Kako ću se plasirati iskreno ne znam, jer ništa ne očekujem bitno mi je da se vratim živa i zdrava kući haha Ja nekako uvijek kažem da uz tu vanjštinu uvijek ide ono iznutra pa ako nisi baš lijep iznutra ni vanjština ne dolazi do izražaja tako da je bitno kako iznutra zračiš'', govori Tomislava Dukić, Miss Hrvatske



Tomislavi je velika potpora i dugogodišnji dečko, a u šali kaže, vjenčanje je trenutačno malo na čekanju.



''Princ je odavno u životu, ali će morati malo pričekati na daljnji korak zbog ovih okolnosti koje su nastale'', šali se.



S takvim slatkim brigama odavno nema problema Maja Blaće, koja je pod prezimenom Spahija bila Miss Hrvatske 2015. Njezina trenutačno najvažnija uloga je uloga majke šestogodišnje Petre, koja joj je pravila društvo na ovogodišnjem izboru.



''Ona je rođena zvijezda, ona je za sve. Više je za kazalište ja bi rekla, od drame do komedije svega ima s njom haha Po meni se najviše promijenilo to što sam postala majka, život sam posvetila njoj, odgoju, uz nju imam i svoj posao. A što se tiče missa to mi je ostala jedna lijepa uspomena i iskustvo'', govori Maja.



Sve oči su bile usmjerene u Zoricu Andijašević Donnu, a komentari kako bi na račun svojeg izgleda mogla češće prošetati modnim pistama, pjevačica uz osmijeh odmahuje rukom. Iako podržava izbore ljepote, nikada se nije vidjela u ulozi natjecateljice.



''Mislim da je za ženu nekako najvažnije njegovati tu unutarnju ljepotu i onda ona s godinama izlazi prema vani. Nije isto biti djevojka u dvadesetima kada je prirodno imati tu ljepotu i recimo žena poput mene u mojim godinama. Naša energija je jako bitna i kako mislimo i kakvim stilom života živimo da bi zadržali nekakav svjež izgled'', govori Zorica Andrijašević Donna.



Iako je postalo nepisano pravilo da gdje su lijepe djevojke, tu je i Petar Dragojević, pjevač otkriva kako zbog toga nema ljubomore u njegovu domu.



''Nismo više toliko mladi da se bavimo s time. Nema ljubomore, više je ljubomorna ako neko dijete skoči na mene i zagrli me, nego na ovo drugo haha to je prolazno'', objašnjava Petar Dragojević.



Dok je Petar okupljen snimanjem nove pjesme koju potpisuje Sergej Četković, direkcija izbora za Miss Hrvatske nastavlja potragu za najljepšim djevojkama iz ostalih županija. Evo nekoliko korisnih savjeta kako da se što bolje pripreme.



''Djevojke moraju biti nasmijane, svoje, moraju poraditi na svojim talentima, moraju biti u kondicijskoj spremi, jer ono što ih čeka na pripremama samo je mala uvertira ono što pobjednicu Miss Hrvatske čeka tamo u nekoj dalekoj zemlji – još ne znamo kojoj, ali to su stvarno jake pripreme'', objasnila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licencije Miss Hrvatske za Miss svijeta.

:

Što drugo reći za kraj osim – sretno, djevojke!

