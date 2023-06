Unuka ikone domaće glazbe umalo privedena u policijsku postaju: ''Mislili su da prevozim migrante!"

Nakon pjesama "Dovoljna" i "Drugačije je uvijek bolje", Ema Jusić objavila je treći singl "Sami", u kojem govori o društvu koje zaboravlja prave vrijednosti. Kakve joj je savjete dao legendarni djed Đelo Jusić te zašto je na dan snimanja videospota umalo privedena, otkrila je našoj Anji Beneti.

Možda u novoj pjesmi "Sami" ne zna što se događa, no Ema Jusić sa samo pet godina znala je da će biti pjevačica. Na odluku da upravo ona bude najmlađa nasljednica glazbene dinastije Jusić, snažno je utjecao njezin djed, ikona domaće glazbe Đelo Jusić.

"Uvijek mi je govorio da vjeruje u mene i da vjeruje da ću puno toga postići u životu . Posebno mi se urezao savjet da nikad ne budem zadovoljna do te mjere da stanem i kažem to je to. Uvijek treba više raditi, jer uvijek može bolje, i kad mislimo da je savršeno, e pa nije, može još bolje. ", zaključila je Ema.

Ema je stihove počela pisati još u osnovnoj školi. Autorski pečat već je ostavila ispod stotinjak pjesama, a inspiraciju za treći singl pronašla je dok je ispijala kavu u središtu metropole.

''I vidim ljude koje sam prošli tjedan čula kako se međusobno ogovaraju i sad se ti na kavi smješkaju, uzivaju, rekoh, ma daj. Ma daj stvarno, dosta mi je bilo. Taj tren mi je pao na pamet taj prvi stih : u gradu punom praznih tužnih lica, s osmijehom od izvježbanih skica'', rekla je.

"Pjesma govori o tim nekim izgubljenim vrijednostima u ljudima. Ljudi više ne znaju prikazati prave sebe nego ta neka skica po kojoj se svi vode. Moraš izgledati tako i tako, moraš se ponašati tako i tako i u konačnici svi mi isto izgledaju, svi se isto ponašaju i izgubila se ta neka ljudskost'', primijetila je Ema.

Cijelu priču odlučila je zaokružiti zanimljivim videospotom koji umalo nije snimila. Naime, dok je vozila rekvizite u kombiju, prvi put u životu zaustavila ju je policija.

''Ja rekoh je l' moguće. Ja sam mislila nesto rutinski. Ali ne, on dođe na prozor, ajmo van, ja rekoh : dobar dan, šta je bilo. Ajmo van. A što je bilo, oni su mislili da ja prevozim migrante, zato što su meni virile lutke u gepeku, noge, ruke iz crnih vreća, to sad kad pogledam je katastrofa izgledalo, dobro da nisam u zatvoru završila...'', ispričala je Ema.

Osim s mikrofonom, Ema se odlično snalazi i s kistom u ruci. Slikanje je u vrijeme korone postalo njezina antistres terapija.

''Hobi mi je poceo biti slikanje u vrijeme korone, svi smo našli svoj neki izlaz iz depresije, tako sam ja išla kupiti platno i tempere, zato što sam se sjetila profesorice u osnovnoj školi koja mi je govorila : ti si antitalnet za slikanje. Ja rekoh, e pa nećeš i onda sam išla kupiti platno i tempere i samo sam odjednom počela šarati, iskreno mislila sam da će to biti katastrofa, i na kraju je to ispalo moram priznati dosta dobro'', rekla je Ema.

Velika je ljubiteljica životinja, osobito pasa. Izgubljenim njuškicama pronalazi vlasnike, a upravo je ona zaslužna što se dinastija Jusić može pohvaliti i četveronožnom pjevačicom Bubi.

Iako je Bubinim profinjenim ušima dosad isključivo odgovarala Mozartova Kraljica noći, imuna nije ostala ni na Emin novi singl.

''Moram priznati kad je čula moju pjesmu, pas mi je počeo trčati po kauču, sad ja ne znam je l' to pozitivno negativno ali ona je mahala repom, ona je ovako stala u jednom trenu kao merkat ispred tv-a i gledala spot, tako da mi je to prvi pozitivni feedback od psa.", rekla je Ema.

Ema uskoro kreće u New York, gdje će snimiti dvije nove pjesme. Lijepa kći glazbenika Paule i Đele Jusića Juniora hrabro korača prema albumu prvijencu koji planira objaviti krajem godine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.