Petar Grašo otkrio nam je detalje svojeg bračnog života koji vješto skriva: ''To je nešto što je čini posebnom!''

Petar Grašo eksluzivno je za IN Magazin otkrio detalje svojeg bračnog života te kako usprkos brojnim koncertima uspijeva biti uzoran otac i suprug. Najavio je i što priprema za 30-tu godišnjicu karijere.

Pjevač godine, hit godine, grand prix festivala, najbolji koncerti i dueti... Osvojene nagrade koje u svojoj kolekciji ima Petar Grašo teško je izbrojiti.



''Hvala Bogu, ja sam odavno prestao brojati nagrade, ne zato što ih imam strašno puno nego sam shvatio da su one samo posljedica svega onoga šta stoji iza, a iza stoji prije svega neki entuzijazam ljudi koji su uz mene, koji su sa mnom, s kojima radim muziku, to su Tonči i Vjekoslava, moji, zaista i puno prije ovih zadnjih lijepih situacija, odavno moji'', govori Petar Grašo.



S nastupima je bookiran do kraja godine, uključujući i doček 2025. godine.



''Sviramo što bi se reklo po cijelom regionu, puno manjih koncerata, puno većih koncerata, ali oni najveći koncerti, pričamo o arenama, pričamo o nekim dvoranama većim su ostavljeni za 2025. kad je 30 godišnjica moja karijere, ali ove godine će nas biti zaista puno svuda'', kaže Petar i dodaje.



''Danas smo dogovorili i novogodišnji koncert, ali pričekat ćemo objavu'', otkrio je.



U gusto popunjenom poslovnom rasporedu ipak nađe vremena za ono najvažnije.



Kad stigne biti uzorni tata i suprug?

''Pa budem uzorni tata zato što je djevojčica moja draga još uvijek može svuda, još nema vrtića, još nema škole, tako da možemo je vući ovdje negdje s nama blizu Splita, gdje god postoji autocesta i avion, ona je sa nama dva tri dana, voli putovat, uživa, tako da stignem ono što najviše volim, a to je obiteljski dio'', kaže.



Njegova kćerkica Alba uživa posebni tretman roditelja glazbenika. Naime, Grašina supruga Hana napisala je, uglazbila i otpjevala uspavanke, pomoću kojih bebe zaspu brzinom munje, pa tako i malena Alba.



''Sluša, sluša Hanine uspavanke, zato što... ne bih sad htio biti suprug koji...uvijek sam se držao od tog nekog obiteljskog hvaljenja, nisam niti tip koji hvali svoje pjesme, niti najavljuje svoje pjesme kao nešto najbolje ikad, pa mi je malo teško i govorit o tim obiteljskim talentima, ali moram...Hana je zaista vrlo talentirana kao glazbenica i uspavanke koje piše su meni vrlo čarobne'', govori Petar.



Dok je Petar majstor za ljubavne pop pjesme, mnogi ne znaju da je njegova supruga magistar klasične glazbe te sklada zahtjevna djela za orkestar.



''Radi orkestraciju i radi sjajnu vrlo posebnu pop muziku, potpuno neopterećenu od nekog komercijalnog uspjeha, što je čini još posebnijom, ali je vrlo samozatajna. Već sam previše pričao o njoj, mislim da joj to neće bit drago. Ona je osoba koja je tiha, ona tiho radi, ona ja magistar klasične glazbe tako da puno toga zna, ali ne voli svjetla pozornice, na ovaj način nisu njezin izbor, to je nešto što je čini posebnom'', zaključio je Petar.



Grašo 2025. slavi 30 godina karijere. Tri je desetljeća u glazbi, u njegovu slučaju, lako sročiti u tri rečenice.



''Puno radosti! Mislim...hahaha...sad su aktualni radost i ljepota pa ne znam više da li smijem tu riječ upotrebljavat još neko vrijeme, ali smijem naravno. Puno prave radosti. Privilegiran sam što je ljudima moja glazba obilježila neke male dijelove života pa tu glazbu koriste u nekim svečanim momentima, i još uvijek dolaze u velikom broju na moje koncerte, nadam se da će tako i ostat. Tako je bilo prvih 30. Zbog muzike i zbog publike imam privilegiju bit taj Petar Grašo koji želi bit čovjek koji pjeva, koji radi, koji nikad nije bio dio neke estrade, nekog establišmenta, nego je uvijek bio neki čovjek sam za sebe sa ljudima s kojima radi, i nadam se da će tako i ostat'', zaključio je.



Hoće li tako izgledati i njegovih sljedećih 30 godina, ako pitamo publiku, uopće nije upitno.

