ET na Doru stiže s posebnim pojačanjem: "Snimala je s Arianom Grande, Ritom Orom…"

Grupa koja je udarila temelje dancea u Hrvata prije nekoliko mjeseci na scenu se vratila s novom pjevačicom. ET uskoro stiže i na Doru na kojoj će se predstaviti s pjesmom "Pametnom dosta" . Ekskluzivno doznajemo da će im se na pozornici pridružiti plesačica koja je surađivala s najvećim svjetskim zvijezdama. O kome je riječ, za IN magazin doznaje Anja Beneta.

Kao grom iz vedra neba 23-godišnja Meri Andraković uletjela je u grupu koja je ostavila neizbrisiv trag u povijesti hrvatske glazbe. Mikrofon ET-ja preuzela je prije nekoliko mjeseci, a publiku na koncertima već baca u trans.

"Boris Đurđević je ajmo reći na neki način kum ove postave. Pričali smo o nekoliko pjevačica, nekoliko imena je bilo na stolu, u igri jer sam znao da on surađuje s njom već duži niz godina . Kada sam vidio koliko nju kamera voli , glas nije bio upitan, ja sam rekao, gledaj . Odlučio sam se za Meri, to je bilo to", priča Boytronic.

"Navečer ja sjedim , zove mene Boris. Kaže mi imam ti jednu ponudu koju ti sigurno nećeš odbiti . Kaže mi, jel bi ti htjela biti nova pjevačica ET . Ja onako nemoj me zezat . Šta je ovo , jel vi mene sprdate, zezate?! Ne, ne, jel bi ti htjela biti nova pjevačica ET? Ja, naravno da biiiii! Zovem mamu, tatu, pa pogodite s kim vi pričate, pa ja sam nova pjevačica ET-ja ", prisjetila se Meri Andraković.

"Prvo je rekla ne, onda se probudila sa konjskom glavom u krevetu. Hahaha", šali se Boytronic.

Iako je rođena čak trinaest godina nakon što je band osnovan, čini se da su Meri oduvijek svi putevi vodili prema ET-ju. Kad je imala samo sedam, na dječjem festivalu "Zeko i potočić" pozornicu je dijelila s Vannom. Desetak godina kasnije, Merin nastup u jednom TV showu legendarnu pjevačicu ganuo je do suza.

"Sjećam se njezine jedne rečenice koju mi je rekla: Meri, ti si star quality!" pohvalila se.

Lijepu Slavonku, koja je diplomirala glumu i lutkarstvo, mnogi pamte i kao jednog od favorita s prošlogodišnje Dore.

Meri se na Doru vraća i ove godine. No ovog puta kao pjevačica kultnog ET-ja s novom pjesmom "Pametnom dosta".

"Nije uopće rađena za ET . Ja to volim istaknuti jer 'Prazan stan' je bio službeno najvrćenija pjesma te godine koja isto nije rađena za ET. To je meni naručena pjesma od strane bivšeg menadžera grupe Feminem koju su one odbile. Hvala grupi Feminem što nisu uzele pjesmu , a ovo je isto rađeno za jednu poznatu pjevačicu. Ja se nadam da ću i njoj moći zahvaliti ako pjesma postane hit", iskren je Boytronic.

Kojoj je poznatoj pjevačici "Pametnom dosta" bila namijenjena, nisu željeli otkriti, no zato su samo za gledatelje In magazina sačuvali jednu ekskluzivu za kraj.

"Ekskluzivno za In magazin jedna od plesačica dolazi ekskluzivno za ET , za spot i za Doru, to je Petra Hajduk koja je plesala za neke od najvećih pop zvijezda. Snimala je nedavno sad s Arianom Grande, plesala je za Ritu Oru. Koliko ta žena energično i dobro pleše, mislim da ćemo imati postavu za Doru koja će stvarno biti ubitačan tim", otkrili su.

Pametnom dosta.

