Sandi Cenov i njegova supruga za kamere In magazina progovorili o braku i zarukama: ''Bila je to ljubav doslovno na prvi pogled''

Ilina i Sandi Cenov proslavili su 18 godina braka. Njihova romantična pustolovina, od upoznavanja na skijanju, vjenčanja nakon samo tri mjeseca ljubavi do skladnog, sada punoljetnog braka, ispunjena je nevjerojatnim trenucima koje su podijelili s Anom Velom.

Ilina i Sandi Cenov ovih su dana proslavili 18. godišnjicu braka, a za In magazin ekskluzivno su progovorili o svom zajedničkom životu.

''Pa ja sam jako ponosan na sebe i na svoju, kako bih to nazvao, kakva je to prošlost, burna. Starije generacije će se sjetiti kako je to izgledalo kad sam ja harao među ženskim svijetom i onda se pojavilo ovo moje najdraže na svijetu i evo mi smo zajedno već skoro 20 godina, a 18 godina braka tako da ne znam što bih rekao, kad se ljudi nađu čista lutrija čisti rulet, staviš sve na jedan broj pa što bude'', govori Sandi.

''Moram priznati da je bila ljubav na prvi pogled, ali baš doslovno na prvi pogled, a onda se to razvilo dalje u nešto puno dublje jer prvi pogled je samo prvi pogled'', dodala je Ilina.

Tri mjeseca nakon zaruka, uslijedilo je vjenčanje na Baliju.

''Odmah, ja sam odmah znao da je ona ta zato što je taj prvi mjesec uvijek presudan. Ako u prvih mjesec dana nije rekla, iz moje perspektive, nijednu glupost, to je to!'' rekao je Sandi.

A prosidba nije bila klasična.

''Pa zapravo me nije zaprosio. Zapravo smo mi to samo odradili, evo možeš me pitati za 20 godina braka hoću li se udati za tebe, pitanje smo zapravo preskočili i nisam dobila zaručnički prsten tako da evo…'', priznala je Ilina.

Hoće li za 20. godišnjicu obnoviti zavjete?

''Bit će tulum za 20 godina svakako, mi to zovemo svadbica. Imali smo je već za 10 godina braka, trebali smo je imati za 15, ali je bila korona sad čekamo još 2 godine pa onda imamo party opet.''

Ilina je uspješna odvjetnica, Sandi glazbenik, a tu su i djeca, kako su sa svim obvezama žonglirali kroz odnos?

''Pa ne znam, moram priznati da nam nikada nije bilo nikakvih velikih problema, nekako napraviš neke prioritete u životu, to sve skupa posložiš i onda nekako to funkcionira.''

''Moram samo tu reći da imam jednog prijatelja koji mi često kaže da li bi me tukao ili bi mi se naklonio jer bi ja sa svojom karijerom mogao 300% više, ali meni se kao ne da, nije da mi se ne da, nego mi je lijepo doma i lijepo mi je s tom djecom i da je moja karijera medijski prisutnija vjerojatno bih manje vremena proveo s djecom, a ovako mislim da je uloga tate mi postala važnija od medijske osobe koja je sveprisutna tako da prema tome ovo mi odgovara'', govori Sandi.

Što su još poručili, pogledajte u prilogu.

