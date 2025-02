Naš glumac uživa u očinstvu, a otkrio nam je koja mu se želja nije ispunila!

Iako mu se nije ispunila želja da sam porodi suprugu Saru, Dušan Bućan uživa u svojoj novoj ulozi. Kćerkica Zoa drži ih budnima noćima, no zato im ne nedostaje inspiracije. U njezinu slatkom iščekivanju nastala je pjesma Vukovi, za koju su novopečeni roditelji ovih dana snimali videospot. Na setu im se pridružila Sanja Jurković te za In magazin provjerila tko se bolje snalazi s uspavankama, a tko s pelenama.

Uz ritmove sjevernoameričkih indijanaca i ples oko vatre, pomislili biste kako ste zalutali na set kakvog holivudskog filma. No ovo je kulisa za novi spot benda Svarog. Pjesma Vukovi nastala je u Sarinoj trudnoći i dok su prvi spot snimali u slatkom iščekivanju, drugi ih je zatekao kao friške neispavane roditelje.

A upravo je sklad neophodan za kreativni proces. Zna to jako dobro i provjeren tim ljudi koje je Dušan okupio na ovom projektu.

I čitanje misli u zadnje mu vrijeme ne ide baš dobro, šali se Dušan koji je na porodu imao vrlo neobičnu želju.

''Ja sam, recimo, našoj ginekologici, doktorici koja je vodila trudnoću, jednom prilikom rekao kako bi ja silno volio poroditi svoju ženu, na što me ona malo blijedo pogledala, kao molim. Pa rekoh, pogledajte, doktorice, ja sam u životu porađao mačke, konje, krave, pse, pa sisavac je sisavac, ne vidim neku veliku razliku. Bilo je - pogledajmo ultrazvuk'', prisjetio se.

Želja da Saru porodi sam nije mu se ispunila, no čini se kako je tek nakon poroda shvatio kako to možda uopće nije tako loše.

''Ja svakoj ženi nakon tih bolova koje istrpi, ja dižem spomenik, ja bi umro nakon prvog truda i to bi bilo, to, srušili bi me negdje i oživljavali, najvjerojatnije. Tako da je bilo i smiješno i bolno i zabavno, ali na kraju krajeva, sve je jako lijepo sad'', zaključio je.

