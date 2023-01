Emotivnim koncertom iznenađenja Frajle oduševile umirovljenike u staračkom domu!

Štićenici Doma za starije osobe Centar u Zagrebu za početak su godine na poklon dobili pravo iznenađenje - zapjevale su im članice grupe The Frajle. Frajle su nam priznale da im je ovaj osebujni koncert bio vrlo emotivan, a publika satkana od osamdesetogodišnjaka i devedesetogodišnjaka pokazala je da duša nikad ne stari.

Korisnici Doma za starije Centar u Zagrebu nisu ni pokušavali sakriti uzbuđenje i sreću. Na vrata su im banule Frajle, zapjevale i umirovljenike vratile u mladost.



''Sve nas čeka starost! I oni se ne smiju zaboraviti, ne smijemo ih zaboraviti. Jako je emotivno, vidjeli smo neke ljude i u invalidskim kolicima, jako teško se kreću, međutim, energija, mladost i duša ne stare!'', rekla je Jelena.

Uživati na pozornici pred svojom plublikom do kad ih noge nose i glas ne izda - tako se Frajle vide u starosti.



''Jer to je nešto što je jače od vas! Od svih nas i apsolutno prevazilazi godine! Kad pogledate Tinu Turner i sve te velike umetnike koji su do posljednjeg dana pjevali i svirali, mislim da je to nešto što se ni ne može da kontroliše'', rekla je Nataša.



Rapjevane Novosađanke na koncertnoj su turneji, spremaju novi album i uvježbavaju dramski dio svojih nastupa.



Stignu li u tom gustom rasporedu i malo ljubiti?



''Hihihihihi, sve stižemo! Mi smo jednostavno žene na sve spremne i vrlo organizirane! Treba planirati!'', kaže Nevena.



Uz ljubav, fokus im je na glazbi, a na tom igralištu igra nikad ne prestaje.



''Mislim da je nama cilj da rastemo, što se tiče i muzike i scenskog pokreta, da idemo dalje, ne znamo gdje će nas to dovesti... jer kad se kaže ''imate neka očekivanja'', onda to čak možda bude i malo, naspram onog što je za vas spremno možda tamo negdje gore!'', kaže Nataša.



Frajle zasluženo nose titulu ambasadorica pozitive i radosti, a ozarena lica ovih umirovljenika to i potvrđuju.

