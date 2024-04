Pogledajte kako je Dubioza kolektiv podigla cijeli tramvaj na noge i napravila svirku iznenađenja: "Lovim ih po raznim festivalima, ali..."

Dugi je radni tjedan iza vas, u petak poslije posla ulazite u tramvaj i odjednom krene pravi glazbeni spektakl. Sveopće veselje i dobru atmosferu, svirkom iznenađenja, u zagrebačku su dvanaesticu donijeli dečki iz benda Dubioza kolektiv. Kojim su još povodom svratili u našu metropolu, saznajte u minutama IN Magazina i prilogu Doroteje Filipaj.

Dubioza Kolektiv održao je prvi koncert u tramvaju, a za publiku su odabrali putnike dvanaestice u Zagrebu.



"Ma predobro, super. Ja na početnoj stanici ušla sasvim slučajno, tamo stanujem. Ma predobro", Super doživljaj, zabavno", "Lovim ih po raznim festivalima, Špancirfestovima, ali napokon su došli i tu nakon toliko godina", komentirali su oduševljeni putnici.

Osim u tramvaju, svirat će i prvog lipnja na Jarunu. Prvi je to put nakon petogodišnje pauze da Kolektiv dolazi na velik koncert u metropolu.

"S obrazom se vraćamo. U tih pet god su izašla dva albuma koja nismo još svirali, ima i novih pjesama. Tako da se nadamo da će publici koja dođe na ZMF biti zabavno", najavio je Vedran Mujagić.

A nova pjesma, kojom najavljuju studijski album, nastala je na, kako kažu, tipičnom sarajevskom derneku. U suradnji s Dinom Šaranom pjevaju o negativnim stranama medija.



"Pjesma govori o neizbježnosti odmora od televizijskog programa i količine informacija", pojasnio je Vedran.



"Možda je sad pravo vrijeme da prestaneš svoje izlaganje. Upravo smo na televiziji i ako nastaviš, bojim se da od ovog priloga neće biti ništa", našalio se Branko Jakubović.

Od medija i ustaljene svakodnevice odmorili su se na festivalskoj turneji po Australiji i Novom Zelandu.

"Najljepše od svega je što smo od sarajevske zime pobjegli u pacifičko ljeto", priznao je Branko.

Odlučili su tamošnje stanovnike naučiti pravoj bosanskoj kuhinji.



"Smatrali smo da je to sramota za australski i novozelandski narod i onda smo u dogovoru s našim ministrom vanjskih poslova otišli tamo da ih naučimo našoj velikoj bosanskoj kulturi, nema smisla da ne znaju", pojasnio je Branko.

Možda nisu vrsni kuhari, no glazbenici jesu. Njihov je prepoznatljiv zvuk došao do dalekog kontinenta, gdje je publika uglas pjevala hitove, a među njima su, naravno, pronašli i došljake.



"Tonac i lightman su iznajmili el bicikle i otišli da vide neki vulkan tamo navrh neke planine. I sve to par sati se penju osvajajući vrh i kad su došli na vrh, tu još dvoje ljudi. Šta misliš otkud su? Jedan iz Kaknja, a jedan iz Visokog", ispričao je Branko.

Manje drag im je bio susret s autralskim paucima.

"Srećom, vratili smo se živi bez ljudskih gubitaka. Jedini pauk poprilčno velikih gabarita bio je onaj kojeg smo zatekli u backstageu festivala na sreću, ispostavilo se da je to jedina vrsta pauka koji nije opasna i otrovna za ljude. Tako da smo se provukli kroz iglene uši", otkrio je Vedran.

Sreća prati Dubiozu na svim geografskim koordinatama!

