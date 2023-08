Dražen Zečić otkrio detalje nezaboravne anegdote koju mu je priredio njegov bubnjar usred nastupa: "Još se on mora uklopiti!"

U svijetu glazbe postoje umjetnici koji svojim stvaralaštvom ostavljaju neizbrisiv trag. Jedan od takvih izuzetnih glazbenika je Dražen Zečić, čija su tri desetljeća na sceni ispunjena vrhunskim izvedbama i nezaboravnim pjesmama. Sve o anegdoti s bubnjarom koja ga je nasmijala do suza te obiteljskim radostima koje ga ispunjavaju, otkrio je Ani Veli u razgovoru za IN Magazin.

Dražen Zečić duboko je ukorijenjen u srca obožavatelja diljem Hrvatske. Popularni Zeko postao je prava legenda. Dovoljno je da poput Miše Kovača, koji mu je na početku karijere pružio potporu, podigne ruke, i svi pjevaju njegove pjesme u isti glas.

"Znate koliko nas radi, koliko nas radi koncerte, stotinu nas ima! Tako da svatko ima nekog svog čije pjesme sluša, ja vjerojatno samo imam tu neku ekipu ljudi koja sluša moje pjesme i to je tu nema tu nekakve formule. Mislim da nije bitno kakav ste čovjek kod nas na estradi, nego imate li pjesmu koja se ljudima sviđa ili nemate i to je to", zaključio je Dražen.

Nedavno je obožavatelje nasmijao anegdotom koja mu se dogodila na pozornici. Bubnjar je toliko ubrzao ritam da ga je pjevač jedva pratio pa mu je u šali dobacio da će baciti bubnjeve u more.

"Imamo novog bubnjara i još se mora uklopiti u cijelu situaciju, ritam i moje pokrete. Ubrzao je jednu pjesmu i to je već bilo ne znam, nakon sat vremena koncerta i onda sam onako malo ja s njim razgovarao na fin način, ali i s publikom jer nemate tu što skrivati. Ali možda je dobro da ljudi vide i našu reakciju i kako na pozornici između sebe razgovaramo, ali kad je jedna dobra atfmosfera i kad su odnosi među ljudima dobri onda je to sve ok. Ali tog trenutka sam se stvarno zatrčao dobro kad je on udario ritam, ali dobro sad je to izašlo, a ima takvih... Možda je šteta što stotine takvih nije izašlo, ali eto valjda to ljudi vole", zaključio je.

Uz glazbu, pjevaču je doista važna obitelj, a publika ga toliko želi, da mu je ljeto bilo prebukirano nastupima.

"Otrčim dan, dva vidjeti unuka i ako uspijem dobiti dva dana to je to. Evo uzet ću bar 4-5 dana godišnjeg u devetom mjesecu i to je to. Nedavno je unuk proslavio prvi rođendan, bili smo na putu pet dana, vratio sam se uhvatio sam neki katamaran i otišao sam i bilo mi je lijepo. To su oni trenutci za koje treba živjeti i koji su najljepši", smatra Dražen.

Na jesen nas očekuje dosta novih pjesama, za koje je već snimio i videospotove, a do kraja mjeseca možete ga gledati na koncertima u Zadru i Pagu, kojima će završiti ljetnu turneju.

"Obično se uvijek pomolim prije koncerta da sve prođe u redu i da bude sve dobro da se svi vrate zdravi i sretni kući, a sve ostalo je manje bitno, ako ih možemo zabaviti to ćemo i napraviti", poručio je Zeko.

