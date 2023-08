Doris Dragović svakim svojim koncertom raspjeva publiku, a ona skromno govori: ''Nije do mene, viruj mi...''

Punih 5 godina čekalo se da se Doris Dragović vrati u grad na Neretvi. Mostarski stadion Kantarevac, najveća je lokacija u Bosni i Hercegovini koja je do sad ugostila ovu divu bio je središte događanja.

Doris Dragović nakon pet godina ponovno je zapjevala u Mostaru na stadionu Kantarevac, a pjevanjem uglas publika je pokazala koliko im je Doris nedostajala. Koja je to tajna veza, kako ona provodi ljetne dane te što najavljuje za spektakl u Zagrebačkoj areni otkriva naš Hrvoje Krolo.

''Doma te doma te čekaju oni koji te vole, doma te čekaju oni koji brinu o tebi. Dragi ljudi koji se slome da mi ugode, ikako ja to ne tražim. Naprosto obasipaju pažnjom, ljubavlju i gostoprimstvom. I to je u jednom trenutku prestalo biti gostoprimstvo da sam gost, već domaćinstvo kao da sam doma. Tako svaki put kad sam došla u Mostar tako je i bilo'', govori Doris.

Ovim riječima Doris Dragović objašnjava rečenicu koja je zainteresirala mnoge. U najavi ovog velikog koncerta poručila je svima da se vraća doma. Pola desetljeća je prošlo od posljednjeg koncerta u Mostaru, a to je značilo samo jedno – stadion Kantarevac bio je premal za sve one koji su željeli uživati u bezvremenskim hitovima ove glazbene dive. Priznaje, kada je na pozornici, za razliku kada priča s medijima - obuzme je neka posve druga Doris.



''Valjda je to zato što Doris voli više pjevat nego govorit. Nekako nisam nikad bila veliki ljubitelj govora i to je moj broj – pjesma, note, zvuk. To je nešto što može vladat sa mnom.''



Poznata Splićanka vlada već 40 godina hrvatskom glazbenom scenom. Kaže, kako joj je svaki koncert podjednako važan i da se uvijek treba dati 100 sebe. Pozitivnu energiju dobiva svugdje oko sebe.



''Iz duše, iz vjere da sam tu gdje trebam biti. Iz ljubavi ljudi koji odvoje svoje vrijeme i strpljenje da me slušaju'', rekla je.



''Neću propast ja'', ''Sudnji dan'', ''Zemlja i stina'', ''Marija Magdalena'', samo su maleni dio pjesama kojima je Doris udahnila dušu svojom izvedbom. A kada bi mogla vratiti vrijeme na početak karijere – evo koji bi si savjet dala.



''Ne boj se, sve uvik dođe na svoje.''

''Ja sam imala tu sreću za mladog izvođača da sam upala u nastupe uz velikane. Uz provjerene izvođače, dokazane, s akademijama. I normalno da sam ja kao da sam progutala metlu kad sam stala između njih i stvarno mi nije bilo sve jedno i stvarno mi je bilo teško. Bilo je nemilosrdno, bilo je po ušima i po glavi ali je to škola koje se nikada ne bi odrekla. Tu je bio osim utemeljitelja grupe More Slobodna Kovačevića i Jasmin Stavros i sad ga nema i to mi je teško.''



Koncert u Mostaru bio je sjajna uvertira za dva mega-koncerta koja Doris sprema u zagrebačkoj Areni. Jedna je od rijetkih pjevačica na ovim prostorima koja se može pohvaliti kako su koncerti rasprodani čak 4 mjeseca prije.



''Nije do mene viruj mi'', govori kroz smijeh.

''Ja uvijek ima mentalni sklop - idemo do kraja bez ikakvih kočnica. I nije mi drago kad kažu rasprodali ste – nisam ništa ja ni prodavala da bi rasprodala. Puno sam tu skrušena i jako pazim na činjenicu da ljudi odvajaju svoju volju i novac za mene da bi me slušali i da provedu vrijeme sa mnom. Tako da te opcije prodaje mi ne leže i to mi je ufff. Veseli me naravno što ću se ponovno susrest s ljudima u Areni.''



Veličina Doris Dragović upravo se krije u njezinoj skromnosti ali i bezuvjetnoj ljubavi koju ima sa svojom publikom. A to će se najbolje i vidjeti kada dođe vrijeme za 2 zagrebačka koncerta u studenom.

