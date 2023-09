Donosimo pregled kandidata četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska!

Ako čvrsto vjeruješ u svoje snove, oni se doista i ostvaruju. Tako se OSjećaju kandidati četvrte sezone PROjekta Startaj Hrvatska. Dobili su jedinstvenu priliku - PREdstaviti svoje proizvode cijeloj Hrvatskoj. Jedinstveni projekt i u novoj sezoni mijenjat će živote malih domaćih poduzetnika. Tko su kandidati koje ćemo pratiti ove sezone, zna naša Matea Slogar.

Ovi poduzetnici kandidati su 4. sezone projekta Startaj Hrvatska. Svi su u njega zakoračili entuzijastično, a sreća je bila na vrhuncu na dan kada su njihovi proizvodi stavljeni na police velikog trgovačkog lanca.



TON: Matea Briški, kandidatkinja 4. sezone projketa "Startaj Hrvatska"Rad i trud su se definitivno isplatili i svi znamo u kući koliko muke stoji iza toga rada, neprospavanih noći i preponosni smo stvarno.



Matea i njezin partner Petar u projektu će predstaviti svoj brend ručno vučenih savijača Pepas. U kućama će se osim mirisa savijača, ove sezone širiti i miris netom ispečenog kruha jer kandidati Marija i Luka predstavljaju gotove smjese za kruh Barun.



TON: Marija Kuća, kandidatkinja četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska"To nam je bio cilj da ljudi postanu dio naše priče, da sami probaju zamijesit kruh koji je na kraju krajeva zdrav, da nemaju grižnju savjesti kad ga pojedu a čovjek je na kraju krajeva zadovoljniji kad nešto napravi svojim rukama.



Ručno su izrađeni i proizvodi iskusnog ribara Živka koji se u projektu predstavlja s proizvodima Pepefiš. Rađeni su od kvalitetnih sirovina koji se obrađuju u skladu s dugogodišnjom mediteranskom tradicijom.



TON: Živko Dražin, kandidat četvrte sezone projekta "Startaj Hrvatska"Dalmacija, naš mentalitet, naš rad i trud su stavljeni u te tegle. Baš radimo iz gušta i ljubavi prema svemu tome i mislim da je to najveći uspjeh.



Uspjeh često vežemo i uz sport, a ove sezone u projektu je bivša vrlo uspješna odgojkašica Senna Ušić Jogunica koja s bratićem Andrejem predstavlja prirodne kreme za ruke Azena.



TON: Senna Ušić-Jogunica, kandidatkinja četvrte sezone projekta Startaj Hrvatska kažem koda sada igram 5. seti odbojkaški, adrenalin je na vrhuncu, jedva sad čekamo vidjet reakcije naše kreme za ruke koju smo razvijali punih 5 godina.



Radili su ovi kandidati godinama na proizvodima koji su sada su pronašli put do polica INTERSPAR hipermarketa i odabranih SPAR supermarketa diljem Hrvatske.



TON: Svjetlana Lenac, kandidatkinja četvrte sezone projketa Startaj Hrvatska Mislim da još nismo svjesni što nas čeka, ali uskoro ćemo bit i želim se zahvalit i Novoj TV i Sparu na ovakvoj prilici.



Svjetlana sa suprugom Lovrom predstavlja jedinstven proizvod – BIO rezance od sušene buče. Za one koji obožavaju slatko tu su karamelizirani lješnjaci All Sweet iza kojih stoje Monika i Danijel. Evo zašto misle da upravo oni imaju asa u rukavu:



TON: Danijel Horvat, kandidat četvrte sezone projketa Startaj HrvatskaPa možda da imaju onaj faktor X koji kad probaju pojesti jedan ja čisto sumnjam da će ostati na tome zato izazov svima probajte pojesti samo jedan.



Izazov je i probati pojesti samo jedan smrznuti desert Daš pops iza kojeg stoji zagrebačka ekipa - Mia, Azra i Marko. Ovi su sladoledi drugačiji od drugih.



TON: Marko Šepetavc, četvrtak sezona projekta Startaj HrvatskaDefinitivno jer je na bazi 100% voća i povrća, žitarica i definitivno bez mlijeka znači da je vegansko. 100% prirodno i nema ništa ajmo reć loše unutra.



Uz ovaj zagrebački, tu je i zadarski trio. Tomislav Tabay uz suprugu Ivu i brata Marka zaslužan je za četiri vrste mesnih proizvoda pripremljene popularnom metodom „sous vide“. Iza svojih proizvoda ponosno stoje.



TON: Marko Nadam se da će prepoznat praktičnost prije svega, jednostavnost i brzinu pripreme naših proizvoda, nadam se da će bit proizvod koji će ući u svakodnevnicu našh kupaca.



A kako su izgledale priče i put ovih poduzetnika, ne propustite pratiti u novoj sezoni projekta Startaj Hrvatska od 8. listopada na Novoj TV.