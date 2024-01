Bez pjesme ''Nisi me bio vrijedan'' ni danas ne prolaze brojne zabave, a evo gdje su danas neki od članova grupe Mandi koja ju je otpjevala!

In Magazin: Grupa Mandi - 3 In Magazin

Među najpoznatijim predstavnicima dance scene zasigurno je bila grupa Mandi. Bez njihove pjesme ''Nisi me bio vrijedan'' ni danas ne prolaze brojne zabave. Kako se neki od članova grupe sjećaju tog vremena, prepoznaju li ih i danas te čime se bave, u idućim minutama donosi naša Dijana Kardum za In magazin.

Jedan od najvećih hitova u povijesti hrvatske dance glazbe, nikad nije pao u zaborav. Pjesma Nisi me bio vrijedan ti grupu Mandi tada je vinula u visine.



''Bilo je zapravo, ajmo reći puno tih dance partyja, gdje smo zapravo svi grupno nastupali, kao što će biti sad zapravo taj 09.02. i to je bilo ono što je bilo jako dobro, kao maturalci, putovalo se i busevima ponekad u graodve gdje je bilo puno izvođačai svi smo se super družili i stvarno smo bili jako dobri'', kaže MIrjana.

Mandi su uz Mirjanu i njezina supruga Damira činila još tri člana benda koji su nastupali i prije ovog uspjeha.



''To je jedna lijepa uspomena, lijep period života, što se tiče grupe Mandi tada, nama se to desilo sasvim slučajno - mi smo bili zabavljački bend, da tako velim, mi smo htjeli neku karijeru naprvit i to se sve desilo u mjesec dana// uzmite ovu pjesmu, još su dvije bile ponuđene koje smo snimili nakon nisi me bio vrijedan, tad je rekao znam da je bila neka usporedba - da će biti jače od Tek je 12 sati'', dodao je Gonz.



''Mi smo htjeli imati neko obilježje Zagreba, kako je to bilo te ratne godine, pa kako ćemo se zvat, pa ajde ne možemo se zvat Zagreb, onda se netko sjetio u bendu, imamo Manduševac, imamo Mandu koja je grabila vodu, zagrabi Mando, ne moramo se zvat Manda, pa ajmo Mandi i taj je to zaživjelo'', kaže Gonz.

Pjesma je brzo osvojila vrhove top ljestvica, a grupa je tada snimila još nekoliko pjesama. Brzo nakon toga su se razišli, no pjesme i dalje imaju svoj život.



''Znaju se začuditi zapravo, pa ti si ta, ali me zapravo masu ljudi prepozna po glasu'', kaže Mirjana.

''To je super, ta neka uspomena, možda čak i neki start u karijeri. Moja supruga je prestala pjevati nakon toga. Ja sam i dalje u glazbi kao gitarista, kao muzikant. Super, uvijek se razveselim i još draži su mi neki komentari, e opet smo vas vidjeli'', govori Gonz.

Nakon odlaska iz grupe, Mirjana je snimila solistički album, a onda je godinu dana prije rođenja kćeri krenula u posve drugom smjeru.



''Mislim da svaki čovjek dođe do nekakve kritične točke gdje ne zna što hoće, prođeš te sve silne nastupe i dođe do nekog zasićenja i zapravo razmišljaš kojim ću putem krenut, hoću li sama ili ću se prestat bavit time, kod mene je to sve nekako došlo u jednoj godini, da sam izdala neki samostalni cd koji nije imao nekakav odaziv, ali onda s vremenom sam shvatila da sam se zasitila. I da nisam taj tip koji bi gazila i riskirala i birala pjesme, hoću li imat posla, neću imat posla'', priča Mirjana i dodaje.



''Danas sam u sasvim nekom drugom poslu. Zapravo, već dugo , u brojčicama, u računovodstvu. Pratim zakone, zbrajam, oduzimam.', kaže Mirjana.

Jedno vrijeme svirali su zajedno i u acoustic stress free bendu.



''Ta želja za pjevanjem nikad nije prestala kod mene i zapravo sam htjela da to nije nešto što je megalomanski'', otkriva Mirjana.



''To je više iz neke njene ljubavi prema tome, kao ajde da nešto sviramo, totalno neobavezno, bez ikakvih ciljeva prema nekoj karijeri, prema nečemu. To je bio ustvari cover bend, s dvije akustične gitare, tako da smo se više veselili tom nekom sviranju po tim malim klubovima'', govori Gonz.

Mirjana će zapjevati i 9-og veljače na Megadance partyju u Areni.



''Nakon toliko godina, baš smo konstatirali da je to već 30 skoro, je l' tako, pa bit će malo izazovno, što zbog fizičke kondicije, ipak smo 30 godina stariji, ali i pjevački. Glasnice su isto mišić, malo se kak se to kaže uljujuljaju. Onda sad vježbamo i pjevanje i nabijamo fizički kondiciju'', otkrila je Mirjana.

Bit će to festival zabave za sve ljubitelje ovih rasplesanih vremena.



