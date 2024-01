Donosimo djelić atmosfere s proslave 15. rođendana IN magazina: "Lijepo je vidjeti koliko smo svi zajedno odrasli"

IN Magazin je proslavio svoj veliki 15. rođendan. Kao i svaki, ni ovaj nije mogao proći bez zabave. Pogledajte atmosferu s proslave, a ekipa se prisjetila i nekih anegdota.

Kada se obilježava jedan jubilej, red je da se proslavi uz drage prijatelje i druge goste. Zasukali su se rukavi, a prisjetili smo se i početaka. Naime, upravo je prilog kolegice Ane Vele prvi ikad emitiran u IN Magazinu.



"Fora je osjećaj, moram priznat, lijepo je vidjeti koliko smo svi zajedno odrasli i koliko zajedništvo vlada u redakciji, u to vrijeme smo se svi još uhodavali, upoznavali, došao bi u montažu i nekako bi se morao sporazumijevati sa montažerom da shvatiš što ti želiš i obratno, a sada je dovoljno da se pogledamo sa snimateljima na terenu i u montaži i svak zna što točno želi", pojasnila je Ana.



"Volim ovaj posao jer je raznovrstan, jedan dan si u kuhinji sa vrhunskim chefom, drugi dan si sa zvijezdama na crvenom tepihu, reći dan si negdje ne znam ni ja, mičeš kante od smeća da ljepše izgleda kadar", dodala je.

Od samih početaka u vaše domove ulazi i voditeljica Mia Kovačić. A kroz ove godine prošla je i neke preobrazbe.

"Pa ja volim sve te promjene, da svjesna sam prije 15 godina da malo drugačije izgledaš, pa sad malo kraća, pa sad ove naočale koje mi je Dijana rekla da joj se ne sviđaju, ali dobro zapravo se volim igrati i sa imidžem i sa sobom tako da meni to nije problem", zaključila je Mia.

Od 26. siječnja 2009., kada se emitirala prva emisija, pa sve do danas, u IN Magazinu su ispričane tisuće i tisuće priča, a emitiranim minutama ne znamo ni broja. Sve to dovelo je IN Magazin do statusa najgledanije lifestyle emisije.

"Definitivno sam najponosnija na svoje ljude, na naš tim, na našu redakciju, na to zajedništvo i entuzijazam, koji nakon 15 godina je glavna nit vodilja u ovoj redakciji, dakle ta ekipa s jednakom strašću, s jednakom željom i jednakim entuzijazmom radi kao i prvog dana", poručila je Ivana Mandić.



"Ja sam se kao što znaš nakratko i povukla iz života IN Magazina i izrazito sam emotivna sad kad vidim sve vas ovdje na okupu, sve novinare, suradnike i kolege s kojima sam uvijek voljela raditi. Tako da jedva se čekam vratiti poslu. Što reći skoro da smo punoljetni, 15 nam je godina već. Ja i dalje mislim možemo samo zahvaliti gledateljima, što nas iz godine u godinu nagrađuju svojom vjernošću", dodala je Svjetlana Matić Koljenik.

Svaki radni dan, donosimo raznolike tema iz domaćeg i stranog showbizza, pružajući im uvid u živote najpoznatijih zvijezda.



"To je rasadnik zapravo, Split i Dalmacija, naših poznatih. Zapravo najveći dio naše glazbene scene dolazi iz Splita, tako da ima materijala, posla i uvijek se rado odazovu na svaki naš poziv", izjavio je Gordan Vasilj.

Pratila sam i dok nisam bila dio ove ekipe, što mi je u principu bilo super, onda kad sam i postala dio ove ekipe, nekako sam tu doma, nema druge riječi, nego jednostavno, volim biti ovdje. Volim ove entuzijastične ljude, koji stvaraju ove lijepe priče, svi smo već nekako kao mala obitelj", otkrila je Minea.

IN magazin ne čine samo novinari, tu su i snimatelji, montažeri, asistenti, lektorica, fonetičarka, producentice i ostali koji su zaslužni za to da već 15 godina stvaramo najgledaniju lifestye emisiju.

