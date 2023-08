Kojim je Hrvatima pošlo za rukom zasjesti na vrhove stranih top lista i napuniti dvorane diljem svijeta?

Osvajanje inozemnog tržišta za domaće se glazbenike čini kao nemoguća misija, no nekim je Hrvatima ipak pošlo za rukom zasjesti na vrhove stranih top lista i napuniti dvorane diljem svijeta. Svoje su inozmene karijere manje ili više uspješno imale Lana Jurčević, Radojka Šverko, Nina Badrić i Tereza Kesovija, no najviše uspjeha imaju instrumentalisti. Koji su se domaći pjevači odvažili osvojiti strano tržište zna naš Davor Garić.

Europska publika ju je upoznala prošle godine na Euroviziji, a američkoj je već nekoliko puta pjevala na koncertima u New Yorku, Las Vegasu i Los Angelesu... Mia Dimšić planira još krupnijim koracima zakoračiti na strano tržište. Uskoro objavljuje album na engleskom jeziku radnog naziva ''Monolgue''.



''Njega evo već dvije godine radim i evo samo još jednu pjesmu doslovno završavam i napokon mogu reć da je to skoro gotovo. Njemu se jako veselim zato što je totalno izlet u nepoznato i nemam pojma šta me tu čeka, a malo je drugačije, čim je na drugom jeziku, odmah nosi neku drugu priču'', govori Mia Dimšić.



Svoju priču na engleskom za proboj na strano tržište Lana Jurčević počela je pričati početkom nesretne 2020-e.



''Taman je krenulo to moje internacionalno sve, počela sam se vrtiti, dobila sam te izvještaje i baš mi je bilo toplo oko srca, ono kad vidiš da si od Indije do Argentine na playlistama, i onda se dogodio lockdown'', govori Lana Jurčević.



Nina Badrić krajem je devedesetih harala talijanskim top listama s pjesmom ''I'm so excited'', a ako zagrebemo još dublje u povijest, inozemnim karijerama mogu se pohvaliti i brojne domaće dive.



''Evo ga, reći ću vam, s obzirom na zrelost mojih godina, da sam čak bila po Downbeatu i Billboardu, tamo negdje 80-ih godina, bila proglašena kao najljepši glas na svijetu'', prisjetila se Radojka Šverko.



Tereza je 60-ih i 70-ih uživala veliku glazbenu karijeru u Francuskoj, a nastupala je i diljem svijeta.



''Možeš uspjeti jedino na način da vjeruješ u ono u što želiš uvjeriti druge, ti drugi su naravno publika'', objasnila je Tereza Kesovija.



I Zdenka je nastupala u velikim svjetskim dvoranama. Pjevala je i Gorbačovu na rođendanu i godišnjici Perestrojke.



''Inače, kad se time hoću pohvaliti ne nailazim baš na dobre kritike, pogotovo kad su u pitanju Rusi. Imam dosta prijatelja iz Sovjetskog saveza bivšeg, jel, gdje smo mi na turnejama bili velike zvijezde, punili dvorane i stadione, međutim kad spomenem Gorbačova onda kažu ''Ali mi njega baš ne volimo!'', priča Zdenka Kovačiček.



I Čolić je na početku karijere pokušao osvojiti strano tržište. Snimio je dva albuma na engleskom i dva na njemačkom jeziku. Umjetničko mu je ime tada bilo Dravco.



''Najljepše se osjećaš kad izađeš na binu, onda imaš dvostruki udar. Imaš svoj adrenalin koji te vuče, i imaš publiku koja ti daje tu energiju zbog koje se jednostavno promijeniš, to su najljepši trenutci'', govori Zdravko Čolić.



Ipak, čini se da od naših domaćih glazbenika na stranom tržištu ipak najbolje prolaze instrumentalisti. Svijet svirajući glasovir obilazi Maksim Mrvica. U Kini ga toliko vole da su ga zvali i u njihov najprestižniji TV show koji prati milijardu gledatelja.



''Mislim da sam ja treći strani glazbenik koji je imao tu čast. Ja mislim oko 500 izvođača na stageu samo za tu moju jednu pjesmu. Od dronova, od brodova koji su išli, užasno puno statista, plesača, samo za tih par minuta kad sam ja svirao. Ja to u životu nisam vidio, to je definitivno najveći show, najveća produkcija koju sam ja ikad radio'', prisjetio se Maksim Mrvica.



Sličnim se pothvatima mogu pohvaliti i 2 Cellos. Svoju su zajedničku karijeru priveli kraju, no Stjepan i Luka ostvarili su uspjeh svjetskih razmjera o kakvom nisu ni sanjali.



''Ono na što smo najponosniji je da zaista rijetkima pođe za rukom da zaista možemo napunit Arene diljem svijeta, jer to je zapravo ta ljubav koju naši fanovi nama daju, kad dođu zbog tebe, kupe tu kartu, zato se i mi osjećam otako odgovorni da uvijek dajemo najbolje, zadnju kap znoja'', govorio je Stjepan Hauser.



Nadamo se da će to poći za rukom još kojoj našoj domaćoj zvijezdi.

