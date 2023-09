Domaće zvijezde samo za In magazin otkrile su kako su provele ljeto, ali i kako se snalaze u kuhinji!

Nakon dugog, toplog ljeta Zagreb se polako vraća u život. Mnogi zato nisu propustili velik gastro glazbeni party na Bundeku, kako bi kušali ukusne delicije, a možda malo i zaplesali. Naša Dijana Kardum ondje je srela i domaće zvijezde koje su joj otkrile kako su provele ljeto, ali i kako se snalaze u kuhinji.

Polako se vraćamo s godišnjih odmora, a najteže nam je pomiriti se s tim da je ljetu došao kraj. Zato se u opuštenoj atmosferi rezimiraju ljetna događanja.



''Imala sam premijeru jednog rumunjskog filma ''Day of the Tiger'', bilo je super družit se s njima, pogledat film na velikom platnu, jako dobre reakcije su bile, sve skupa je bilo bombonček. Volim jako ići u Sarajevo i na festival, općenito volim filmske festivale a u Sarajevu je posebna atmosfera'',isprričala je Petra Kurtela.

Večernja druženja nezamisliva su i bez pokojeg zalogaja.



''Volim bijelo brašno i sve što ide s tim...'', priznala je Petra.



''Ja ti volim sve jest, volim i Meksiko i Japan i fuziju, tako da mislim da bi mogao od svakog ić'',kaže Filip Vidović.



''Ja najviše volim jest ono što nisam skuhao'', kaže chef Mario Mandarić.

A nije Mario Mandarić jedini kojeg ćete naći u kuhinji.



''Kad sam bio još mali, ne znam sa koliko godina, a s 10 godina mene jako interesiralo što mama to kao nešto sprema, pa ona to nešto radi i onda je meni palo na pamet da ja napravim kruh i onda sam tako napravio kruh i naravno učio sam od mame kako kuha, gledaš pa onda sam, tako da sad je to nekako pod normalno. Jelo s potpisom.. a ne znam jako ti volim radit lazanje, lazanje su mi super.'', ispričao je Filip Vidović.

Na Bundeku se pak idućih dana mogu kušati od azijskih specijaliteta, preko jela s roštilja, do burgera i tjestenine u režiji domaćih chefova, među kojima su Melkior Bašić, Damir Tomljanović i Stjepan Vukadin, a u Meksiko nas okusima vodi Mario Mandarić.

''Prošle godine smo imali nekakve buritose, tacose, bilo je dosta nedefinirano, ali sad smo baš definirali Meksiko i to je to. Imamo razne tacose'', ispričao je Mandarić.

Pravi slatki gastro hit su zasigurno japanski mochi. S prvim danima rujna vrijeme je i za nove izazove.

''Zapravo mi je nešto palo s neba baš u Sarajevu, nešto se kuha, nešto se priprema, nešto sa divnim ljudima, duhovito i lijepo i jedva čekam'', otkrila je Petra Kurtela.

Uz ovakve planove vjerujemo da nas očekuje zanimljiva modna jesen.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.