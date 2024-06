One su preko noći postale kraljice skečeva! Pogledajte snimke dviju glumica koje su postale pravi hit

U prilogu In magazina donosimo vam dozu smijeha uz glumice Gloriju Dubelj i Ivu Šimić Šakoronju, koje bez dlake na jeziku prikazuju današnje društvo. Kroz dva ženska lika prenijele su sve ono što čuju na kavama, u dječjim parkovima, čak i pri podizanju lijeka u ljekarni.

''Morate dojiti! Da ima i 90 mjeseci - doji, doji! On ima 84 mjeseca i 3 i pol dana. Ali ja i dalje dojim jer znam da je dobro za nju. Kad odemo kod zubara, meni je to potvrda. Da da da da.'', - dio je razgovora iz jednog od hit videa.

One su prijateljice i glumice, a posljednja dva mjeseca osvajaju videima koji parodiraju današnje društvo. Inspiracije ima napretek pa se na njihovu repertoaru nađe od svačega ponešto.



''Uglavnom je to bazirano da se dvije prijateljice nađu i krene neka tema od tema imamo majčinstvo, prijateljstvo, izgled jedna druge, muževi, djeca, zarada, nekretnine i slično'', priča Iva Šimić Šakoranja.



''Bio je susret žena ja mislim naš prvi video. Nekako možda i mi to radimo, nesvjesno, uhvatiš sebe u nekim situacijama kad pretjeruješ. Vidiš te situacije oko nas ljudi kad se sretnu jako imaju potrebu naglasit, pohvalit nečiji izgled, ali sve kroz naglašavanje i to nam je bilo ideja da to prenesemo u svoj video'', govori Gloria Dubelj.



Jesu li danas ljudi postali preusiljeni i počnu li od nervoze druge vrijeđati ili pretjerano davati komplimente - to su teme kojima se Iva i Gloria bave. Nepresušno vrelo inspiracije im je i tema majčinstva.



''To mi je insipiracija broj jedan. Okolina mama je....ono što imaju frendice već i kad nisu i kad su mame onda je to još više sve uveličano jer su tu i njihova djeca. Ove pohvale i sve, to bi govorile i onda sve na svoju djecu prevale onda bude moje dijete je genijalno, ovakvo onakvo. Mislim da su danas svi previše okrenuti prema sebi, zaboravljamo na potrebe drugih ljudi, zaboravljamo slušati druge ljude.'', govori Gloria.



Dok snimaju ove videouratke, beskrajno se zabavljaju, a ne brinu se hoće li se netko osjetiti uvrijeđenim jer će uvijek biti takvih, kažu.



''Kad upišeš akademiju i kroz sve to nekako smo se naučile promatrat ljude, situacije, to uvijek dobro dođe kad radiš neku predstavu i neki karakter'', priča Iva.



Jedna od takvih situacija je i ona iz ljekarne. Video o susretu s magistrom farmacije najbolje je prošao i njima je jedan od najdražih.



Obje rade u kazalištu, a od ovih bi skečeva jednog dana voljele napraviti predstavu. Jedno je sigurno - prema viđenom, zasigurno će biti urbnebesna.

