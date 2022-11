Naša 96-godišnja fotografkinja Slavka Pavić bila je zvijezda važne modne večeri: ''U životu činite sve s mjerom!''

Sinoć su u Zagrebu dodijeljene nagrade za stil. Među brojnim mladim influenserima, modelima i ljubiteljma mode, ovacije publike dobila je zvijezda večeri, fotografkinja Slavka Pavić, koja je dobila nagradu za životno djelo. Ella Dvornik šokirala je provokativnom odjevnom kombinacijom, Bojana Gregorić Vejzović došla je u čizmama za ribičiju, a Ida Prester u recikliranoj haljini. Modne minute sinoćnje dodjele donosi Davor Garić za In magazin.

Odijelo možda ne čini čovjeka, ali ako pitate ljubitelje mode - odijelo je stilsko igralište bez granica! Sinoć su dodijeljene najprestižnije hrvatske nagrade za stil. Priznanje za životno djelo dobila je fotografkinja Slavka Pavić. Optimizma i modne zaigranosti ima za izvoz.



''U 96. sam godini! Sve sa mjerom! Znate, gospodin Platon svojedobno, nećemo reći kada, ali čovjek je rekao - u životu činite sve sa mjerom!'', objasnila je gospođa Pavić tajnu svoje dugovječnosti.



Nagradu za ikonu stila osvojila je Ida Prester, koja se pojavila u haljini u cijelosti izrađenoj od recikliranog materijala.



Modna influencerica godine je model bez koje ne prolazi nijedna domaća revija Elena Dizdar.



''Je, često mi ljudi kažu ''ma ti se samo poslikaš i to je to!'' Ja zapravo moram zahvaliti svom timu koji je iza mene, moj fotograf, moja vizažistica, moj frizer bez kojih to ne bi bio moguće naravno i bez podrške doma obitelji i dečka!'', govori Elena.



Stilska zvijezda s naslovnice je Judita Franković Brdar. Svoj osebujni stil nerijetko upotpunjuje komadima s buvljaka.



''Kupim dizajnersko kad si mogu priuštiti, što je rijetko! Volim stvarno second hand, vintage shopove, volim buvljake, volim kupiti na putovanju'', priča Judita.



Slavne Hrvatice ne libe se pokazati u kućnom izdanju, no još više vole zabljesnuti na crvenom tepihu.

''Ovo je haljina, baloner, kaput od Ivice Skoke! Sve u jednom! I čizme sam čak dobila! Čizme idu dovoljno visoko da mi ne bude zima i za ribičiju su dobre'', našalila se Bojana Gregorić Vejzović.



''Ja sam ono što jesam. Moj stil je dio moje osobnosti i mislim da bih varala ljude kad bih se na drugačiji način oblačila!'', rekla je Mirela Holy.



''Nikad nisam recimo voljela otkrivati dekolte, ali mi je lijepo kad žena otrkije ramena ili leđa! Odjeća ima velike veze sa samopouzdanjem!'', kaže Lucija Lugomer.



''Uglavnom idem malo na neki šok! Šok efekt! Skužila sam da ljudi to vole, portali dobivaju klikbejt, a klikbejt je užasno bitan i onda ruka ruku mije, pa onda ja vama vi meni i tak!'', objasnila je Ella što radi kada želi zablistati na nekom događaju.



Mi frajeri, kako i priliči, u drugom smo planu, no ne može se reći da si domaći ''fashionisti'' nisu dali truda. Crnu klasiku bira glumac Rade Radolović, koji se, priznaje, prepušta u sigurne ruke domaćih dizajnera.



Pozornost je sinoć plijenila influencerica Jelena Perić, koja je bila u ženskom društvu. A što se događa u njenom životu, pogotovo onom ljubavnom?



''Pa ja imam najvažnijeg muškarca u svojem životu! To je moj sin! njega ljubim svaki dan! Uzeo je moje srce, uzeo je moj dan, sve mi je uzeo ali ga volim najviše na svijetu!'', zaključila je Jelena.



Zagreb je sinoć bio u znaku mode i stila, pa bi znalci rekli, ne kaskamo za svjetskim fashion metropolama.



''Ma molim vas, koji je ovo divan skup! Pa koja ljepota na jednom mjestu, a ja moju kameru u pogonu, što se kaže! pa vidiš ovdje nešto, pa tamo divno se nešto događa, gle onu opravu kak je posebna...'', rekla je za kraj Slavka Pavić.



Odmora nema pa je borba za nove ikone stila već pocela.

